Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ceconomy nach dem Zwischenbericht zum vierten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Der Bericht des Elektronikhändler habe wenig Neuigkeiten gebracht, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Umsatzpotenzial des Unternehmens sei begrenzt, während Kosteneinsparungsmaßnahmen noch in einem zu frühen Stadium seien, um optimistischer für die Aktie zu werden. Eine Investition in den Wert sei mit hohen Risiken verbunden./mf/la Datum der Analyse: 25.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-10-25/09:19

ISIN: DE0007257503