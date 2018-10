In der neuen Energiewelt konzentriert sich E.on nach dem Mega-Deal mit RWE künftig auf Stromnetze und Kundendienstleistungen. Aktuell ist der Versorger aber auch noch in der Energieerzeugung tätig. Viele internationale Investoren werden hier aber von der politischen Situation in Deutschland abgeschreckt.

Den vollständigen Artikel lesen ...