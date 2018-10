Trotz herber Verluste an den Aktienmärkten in den USA zeigt sich der DAX aktuell relativ stabil. Dabei ist der ifo-Geschäftsklimaindex den zweiten Monat in Folge gefallen. Der Elektroauto-Pionier Tesla erwirtschaftete erstmals seit zwei Jahren wieder einen Quartalsgewinn. Daimler hatte dagegen kein gutes drittes Quartal, dennoch zeigt sich das Management für das Jahresende optimistisch. Holger Scholze berichtet.