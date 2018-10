Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Die gute Liquiditätslage und die unerwartet starke Profitabilität des Elektroautobauers dürften die extrem negativ eingestellten Marktteilnehmer zumindest für eine Weile verstummen lassen, schrieb Analyst Brian Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zweifel an der Bewertung des Unternehmens seien damit aber nicht zerstreut./edh/tih Datum der Analyse: 25.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0156 2018-10-25/16:06

ISIN: US88160R1014