Am Dienstag hatten wir über Vapiano (WKN: A0WMNK) berichtet und einmal mehr den Braten gerochen. Wir hatten die in Frage stehende Liquiditätssituation beleuchtet ebenso wie das "schrumpfende Eigenkapital". Probleme dieser Art will Vapiano nun durch eine Kapitalerhöhung zu 10 Euro pro Anteilsschein lösen. Das gab das Unternehmen nach Handelsende am Dienstag bekannt.

Die Aktie springt an, steht aber immernoch 38% unter dem Niveau, dass die Großinvestoren bezahlen. Es ist bekannt, dass Vapiano finanzstarke Investoren im Rücken hat. Zum Zuge kamen nun die bisherigen Großaktionäre Mayfair Beteiligungsfond II, VAP Leipzig und Exchange Bio. Nach Abzug ...

