Mannheimer Morgen zum Daimler-Standort Mannheim Überschrift: Starker Rückenwind Na also, geht doch. Mercedes-Benz und Evobus in Mannheim sind erfolgreich: volle Auftragsbücher. Teilweise Schichten rund um die Uhr. Leiharbeiter, die übernommen werden. Das gibt Rückenwind für eine spannende und bewegte Zukunft, die erst noch kommt. Vor allem für Evobus. Das Unternehmen stellt in Mannheim gerade unter Hochdruck die Produktion um. Der elektrische Citaro wird parallel zum Dieselmodell hergestellt. Dadurch will Evobus flexibel sein, das ergibt Sinn. Auch wenn es schon Bestellungen für denn neuen elektrischen Stadtbus gibt - er ist kein Selbstläufer. Schließlich ist er in der Anschaffung wesentlich teurer als ein Modell mit konventionellem Antrieb. Zudem brauchen die Kunden, hauptsächlich städtische Verkehrsbetriebe, die Infrastruktur dafür. Also Ladestationen. Vor allem für Evobus heißen die großen Themen autonomes Fahren und Elektromobilität. Rechtzeitig, nämlich schon vor zwei Jahren, haben sich Management und Arbeitnehmerseite dazu ausgetauscht, was diese Umwälzungen für Beschäftigte bedeutet und Vereinbarungen dafür getroffen. Der traditionsreiche Mannheimer Daimler-Standort hat in Vergangenheit oft bewiesen, dass er neue Technologien zum Anlaufen bringt. Das muss er künftig noch öfter.

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2018 13:37 ET (17:37 GMT)