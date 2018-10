Mainfirst senkt Infineon auf 'Neutral' und Ziel auf 20 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat Infineon von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 28,50 auf 20,00 Euro gesenkt. Analyst Jürgen Wagner begründete dies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der zuletzt deutlich verschlechterten Nachrichtenlage und dem Risiko, dass sich die Nachfrage im kommenden Jahr stärker abkühle als bislang erwartet. Der Halbleiterkonzern könnte hierunter angesichts seines Kapazitätsausbaus besonders leiden, so der Experte.

Credit Suisse senkt AMS auf 'Neutral' und Ziel auf 40 Franken

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat AMS nach Quartalszahlen und einem Ausblick von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 67 auf 40 Franken gesenkt. Nach der Bekanntgabe enttäuschender Geschäftsziele für das vierte Quartal habe er seine Gewinnprognosen (Ebit) für den Halbleiterhersteller der Jahre 2018 bis 2020 reduziert, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

HSBC hebt Krones auf 'Buy' - Ziel gesenkt auf 95 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Krones nach einer Gewinnwarnung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 106 auf 95 Euro gesenkt. Schlechte Nachrichten sollten Anleger zum Kauf nutzen, schrieb Analyst Jörg-Andre Finke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Warnung des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen sei allzu überraschend nicht. Der Fokus dürfte sich nun wieder auf die mittelfristigen Chancen und auf das defensive Wachstumsprofil des SDax-Konzerns richten.

Mainfirst hebt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel 145 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat Sartorius von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 150 auf 145 Euro gesenkt. Die Papiere des Pharma- und Laborzulieferers seien ein sicherer Hafen zu einem vernünftigen Preis, schrieb Analyst Markus Gola in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Ergebnisschätzungen senkte er aber nach dem jüngsten Zwischenbericht leicht ab.

DZ Bank hebt Klöckner & Co auf 'Halten' - Fairer Wert 7,80 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Klöckner & Co nach jüngstem Kursrückgang von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert aber von 8,00 auf 7,80 Euro gesenkt. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlhändlers aus dem dritten Quartal liege leicht unter den Erwartungen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das schwierigere Marktumfeld sei aber zunächst im Kurs ausreichend berücksichtigt.

CFRA hebt Schneider Electric auf 'Buy' - Ziel 75 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Schneider Electric nach Umsatzzahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 75 Euro belassen. Die Zahlen belegten eine stärkere Dynamik, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Hersteller von Industriegütern sei in allen Regionen gewachsen, besonders stark in Nordamerika und Asien-Pazifik.

CFRA hebt UBS auf 'Buy' - Ziel runter auf 16 Franken

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat die UBS-Aktie nach Zahlen zum dritten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 17 auf 16 Franken gesenkt. Die Resultate seien insgesamt "in line" ausgefallen, wobei die Entwicklung im Investmentbanking positiv herausgeragt habe, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kaufempfehlung begründete er mit der niedrigen Bewertung der Papiere.

SocGen senkt Rio Tinto auf 'Hold' und Ziel auf 3830 Pence

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Rio Tinto von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 4050 auf 3830 Pence gesenkt. Sein neues Anlagevotum reflektiere die begrenzte Gesamtrendite des Bergbaukonzerns, schrieb Analyst Sergey Donskoy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete er mit seinen reduzierten Langfristannahmen für die Eisenerzpreise.

CFRA hebt STMicroelectronics auf 'Strong Buy' - Ziel gesenkt

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat STMicroelectronics nach dem jüngsten Kursrutsch von "Buy" auf "Strong Buy" hochgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Tan Jun Zhang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen von 25,8 Euro auf 21 Euro. Der langfristig positive Wachstumstrend sei intakt und die jüngste Abwertung des ganzen Sektors überzogen. So sank der Börsenwert von STMicro zum Beispiel seit Mitte 2018 um fast 50 Prozent auf nur noch rund elf Milliarden Euro.

Nomura senkt Ziel für Microsoft auf 115 Dollar - 'Buy'

LONDON - Das japanische Analysehaus Nomura hat das Kursziel für die Aktien des Softwarekonzerns Microsoft von 118 auf 115 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe sowohl seine als auch die Marktschätzungen in allen drei operativen Geschäftsbereichen spielend übertroffen, schrieb Analyst Christopher Eberle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er ließ nun den überarbeiteten Ausblick in seine Prognosen mit einfließen.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0389 2018-10-25/21:35