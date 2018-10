Analysen ergeben, dass ‚stille' Cyber-Risiken zu einem geschätzten versicherten Schaden von 10 Milliarden USD durch Flut führen könnten

Aon plc (NYSE:AON), ein weltweit führendes Unternehmen für professionelle Dienstleistungen, das eine große Bandbreite an Lösungen in den Bereichen Risiko, Pensionen und Gesundheit anbietet, und Anbieter der Branchenplattform Guidewire Software (NYSE:GWRE), auf die Schaden- und Unfallversicherer vertrauen, haben ein Szenario für einen hypothetischen Hacker-Angriff auf einen US-Wasserstaudamm eingeführt, der sowohl US-Unternehmen als auch Hausbesitzer betreffen könnte.

Es gibt über 90.000 Dämme in den USA, die Bewässerung, Wasserkraft, Hochwasserschutz und Erholungsmöglichkeiten bieten. Technologie und Automatisierung verbessern zwar die Sicherheit und den Betrieb von Dämmen, schaffen aber auch neue Risiken.

In diesem Szenario, das von Aon und dem Team Cyence Risk Analytics von Guidewire erstellt wurde, das Teil der Einheit Analysen und Datendienste von Guidewire ist, versucht ein Hacker, erhebliche Schäden in den USA zu verursachen, indem er die Fluttore eines Wasserstaudamms öffnet. Sollte ein derartiges Szenario eintreten, würde es wahrscheinlich beträchtliche Flutschäden verursachen, was zu ‚stillen' Cyber-Schäden für die Versicherer führen würde. Das stille Cyber-Risiko ist das Potenzial von Cyber-Risiken, Schäden bei traditionellen Versicherungspolicen wie Sach- oder Unfallversicherungen auszulösen, deren Deckung unbeabsichtigt oder preislich nicht fixiert ist.

Aon und Guidewire analysierten die potenziellen Auswirkungen des Szenarios an drei Dämmen, die so ausgewählt wurden, dass sie eine kleine, mittlere und große Gefährdung darstellen. Die wichtigsten Erkenntnisse sind, ein Cyber-Angriff könnte Folgendes verursachen:

Erhebliche Auswirkungen nicht nur auf den Dammbetrieb, sondern auch auf die Resilienz lokaler Unternehmen und Gemeinden, wobei der höchste wirtschaftliche Schaden auf 56 Milliarden USD geschätzt wird.

Eine stille Cyber-Gefährdung für Versicherer mit versicherten Gesamtschäden von bis zu 10 Milliarden USD. Im Vergleich dazu liegen die ersten Schätzungen der versicherten Schäden infolge von Wind- und Sturmflutschäden des Hurrikans Michael bei bis zu 10 Milliarden USD.

Eine signifikante Schutzlücke, die Hausbesitzer und Unternehmen betreffen würde, wenn ein solcher Vorfall eintritt, wobei in einem Szenario nur 12 versichert sind.

Jonathan Laux, Leiter der Cyber-Analysen für das Rückversicherungsgeschäft von Aon, kommentierte: "Die Versicherer müssen berücksichtigen, wie der Technologiewandel ‚etablierte' Gefahren wie Überschwemmungen in neue Risiken verwandeln kann, was zu Veränderungen hinsichtlich Häufigkeit und Schwere führt. Durch die Anwendung von Szenarien wie diesem haben die Versicherer die Möglichkeit, ihre Portfolios auf neue und aufkommende Gefahren zu prüfen, die durch Cyber-Risiken entstehen. Mit diesem Wissen können die Versicherer Maßnahmen zur Risikominderung ergreifen, sowohl durch Rückversicherung als auch durch Zusammenarbeit mit Unternehmen, um ihre Resilienz zu erhöhen."

Matt Honea, Cyber-Leiter bei Guidewire, fügte hinzu: "Wir stehen heute vor einer großen Herausforderung, nicht nur alle Laptops und Telefone zu sichern, sondern auch alle an Netzwerke angeschlossenen Geräte. Diese verbundenen Geräte automatisieren menschliche Aufgaben, indem sie weitere Geräte und Verarbeitungssysteme unterstützen. Wir nutzen diese Dammszenarien, um konkrete Beispiele für einen extremen Cyber-Vorfall aufzuzeigen."

Das Szenario wird im Bericht ‚Silent Cyber Scenario: Opening the Flood Gates' näher beschrieben, demjüngsten in Aons Reihe Global Insurance Market Opportunities.

Hinweise für Redakteure

Seit seiner ersten Veröffentlichung im September 2015 wurde der Bericht Global Insurance Market Opportunities (GIMO) schnell zu einer führenden Studie und einem Referenzdokument für die Rückversicherungsbranche. 2018 wählte Aon einen neuen Ansatz bei der Veröffentlichung, indem es das ganze Jahr über Artikel veröffentlichte, anstatt einen einzigen, zusammengefassten Bericht herauszugeben. Ziel dieses Ansatzes ist es, die Umsetzung der Inhalte zu fördern, Ideen schnellstmöglich auf den Markt zu bringen, um die weitere Entwicklung mit Rückversicherungspartnern zu unterstützen und es den GIMO-Lesern zu erleichtern, die Fülle der jährlich erstellten Informationen aufzunehmen. Die Reihe der GIMO-Artikel ist abrufbar unter https://aon.io/gimo-laux

