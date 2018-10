NovioSense bestätigt Korrelation zwischen Glucosespiegel in Tränenflüssigkeit und Blutzuckerspiegel bei Diabetes-Patienten mit klinisch relevanter Messgenauigkeit. Das Unternehmen gab den Beginn einer zweiten Studie mit 24 Patienten bekannt, um die Verwendung seines Tränenflüssigkeitssensors bei Typ-1-Diabetes-Patienten zu validieren.

NovioSense BV, das mit klinischer Forschung beschäftigte und mit Risikokapital finanzierte Medizintechnikunternehmen, gab heute positive Ergebnisse aus seiner Phase-2-Tränenflüssigkeitssensor-Studie NLNSGS2017-02 bekannt. Der Glucosesensor von NovioSense ist ein Gerät, das in das untere Augenlid eingesetzt wird und den Glucosewert in der Tränenflüssigkeit von Diabetes-Patienten kontinuierlich misst. Die Ergebnisse der sechs Patienten umfassenden klinischen Studie erscheinen im American Chemical Society Journal Biomacromolecules.

NovioSense non-invasive tear glucose sensor (Photo: Business Wire)

Dr. Wilson, CEO von NovioSense, sagte: "Der heutige Tag stellt einen wichtigen Schritt in unserem Programm zur Messung des Glucosespiegels in der Tränenflüssigkeit dar. Wir verwenden den Tränenflüssigkeits-Glucosesensor bei Diabetes-Patienten, um den Nachweis zu erlangen, dass der Glucosespiegel in der Tränenflüssigkeit verwendet werden kann, um den Blutzuckerspiegel mit klinisch akzeptabler Genauigkeit zu errechnen. Diese positiven Ergebnisse aus unserer Phase-2-Studie zeigen, dass sich der Glucosespiegel in der Tränenflüssigkeit mit dem NovioSense-Glucose-Sensor auf nicht invasive Art messen lässt, während die Korrelation mit dem Blutzuckerspiegel der Messgenauigkeit von kommerziellen minimal invasiven Geräten entspricht."

Die abgeschlossene Phase-2-Studie mit sechs Diabetes-Patienten wurde auf Basis der positiven Ergebnisse aus der Phase-1-Sicherheitspilotstudie mit sechs gesunden Patienten initiiert. NovioSense begann am 18. Oktober 2018 eine Folgestudie, NLNSGS2018-02, mit 24 Diabetes-Patienten, um weitere Beweise für den Einsatz seiner Sensorplattform bei Diabetes-Patienten zu sammeln.

Linze Dijkstra, Managing Partner von Health Innovations, kommentierte: "Wir haben erstmals 2012 in NovioSense infolge positiver vorklinischer Daten investiert und freuen uns, jedes Jahr Fortschritte bei der Entwicklung einer bahnbrechenden Diagnose-Plattform zu sehen."

NovioSense BV hat einen flexiblen Miniatur-Sensor entwickelt, der, wenn er in das untere Augenlid eingesetzt wird, Glucosemesswerte direkt an ein Smartphone sendet. NovioSense bietet den seiner Art nach ersten im Auge tragbaren, drahtlosen und batteriefreien Glucosesensor, der an Diabetes leidenden Menschen die schmerzfreie und kontinuierliche Glucose-Überwachung zu einem erschwinglichen Preis ermöglicht. Die nicht-invasive Sensorplattform basiert auf NFC-Technologie und ermöglicht es Patienten, ihren Glucosespiegel kontinuierlich zu überwachen. Sie stellt eine nützliche Komponente eines jeden Glucose-Managementsystems dar.

Website: www.noviosense.com.

