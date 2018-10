Die Aktie der Cannabis-Unternehmen haben nach der deutlichen Korrektur zuletzt am Donnerstag zum Teil wieder kräftig zulegen können. Canopy Growth gewann 4,0 Prozent, Aphria sogar 10,2 Prozent. Aurora Cannabis gehörte mit 1,0 Prozent ebenfalls zu den Gewinnern, erneut nach unten ging es hingegen bei Tilray. Der Wert verlor 2,3 Prozent. Nachdem die Aktie in einer vollkommenen Übertreibungsphase zeitweise Mitte September sogar 300 Dollar erreicht hatte, hat sie sich vom Hoch mittlerweile auf 106,75 Dollar (92,29 Euro) wieder rund gedrittelt. Was viele Anleger für nahezu unmöglich hielten: Tilray nähert sich damit dem Abstauberlimit des AKTIONÄR bei 75 Euro. Es bleibt spannend, ob dieses erreicht wird.

