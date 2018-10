Der Umsatz von 8,5 Milliarden USD stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 %.

Das operative Ergebnis vor Steuern von 1,2 Milliarden USD stieg um 5 gegenüber dem Vorjahr.

Der Ertrag pro Aktie betrug 0,46 USD.

Der Cashflow aus betrieblichen Aktivitäten betrug 1,8 Milliarden USD.

Freier Cashflow betrug 1,0 Milliarden USD.

Schlumberger Limited (NYSE: SLB) hat heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2018 ausgewiesen.

(Angaben in Mio., außer bei Angaben je Aktie) Dreimonatszeitraum bis Veränderung 30. Sept. 2018 30. Juni 2018 30. Sept. 2017 gegenüber Vorquartal gegenüber Vorjahr Umsatz 8.504 USD 8.303 USD 7.905 USD 2 % 8 % Betriebsgewinn vor Steuern 1.152 USD 1.094 USD 1.059 USD 5 % 9 % Betriebsmarge vor Steuern 13,5 % 13,2 13,4 36 bps 15 bps Nettoertrag GAAP-Basis 644 USD 430 USD 545 USD 50 % 18 % Nettogewinn, ohne Belastungen und Gutschriften* 644 USD 594 USD 581 USD 8 % 11 % Wässriger Ertrag je Aktie GAAP-Basis 0,46 USD 0,31 USD 0,39 USD 48 % 18 % Verwässerter Gewinn je Aktie, ohne Belastungen und Gutschriften* 0,46 USD 0,43 USD 0,42 USD 7 % 10 % Umsätze in Nordamerika 3.189 USD 3.139 USD 2.602 USD 2 % 23 % Internationale Umsätze 5.215 USD 5.065 USD 5.147 USD 3 % 1 % Umsatz Nordamerika ohne Cameron 2.572 USD 2.546 USD 2.086 USD 1 % 23 % Auslandsumsatz ohne Cameron 4.559 USD 4.387 USD 4.430 USD 4 % 3 % *Es handelt sich hier um nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Belastungen und Gutschriften".

Chairman und CEO von Schlumberger Paal Kibsgaard kommentierte: "Unser Umsatz im dritten Quartal in Höhe von 8,5 Milliarden USD wuchs um 2 gegenüber dem Vorquartal, getrieben von den internationalen Gebieten, in denen sich die breit angelegte Erholung der Aktivitäten fortsetzte und wo das sequentielle Umsatzwachstum zum ersten Mal seit dem zweiten Quartal 2014 über dem nordamerikanischen lag. In Nordamerika blieb das sequentielle Wachstum positiv, verlangsamte sich aber gegenüber den Raten der Vorquartale, da die Einschränkungen beim Takeaway im Perm die hydraulische Frakturierung beeinträchtigten.

In Nordamerika stieg der Umsatz im dritten Quartal in Höhe von 2,6 Milliarden USD, ohne Cameron, um 1 gegenüber dem Vorquartal, getrieben von Artificial Lift and Drilling, da wir aufgrund unseres führenden Technologieportfolios weitere Marktanteile hinzugewonnen haben. Die Serviceerlöse aus unserem OneStim-SM-Geschäft für hydraulische Frakturen wurden im Laufe des Quartals zunehmend durch die Abschwächung der Aktivitäten und Preise beeinflusst. Dies wurde jedoch durch die robuste Entwicklung unseres vertikal integrierten Sandgeschäfts ausgeglichen, das neben der Bedienung von OneStim nun auch im Drittmarkt konkurriert. Im ablandigen Nordamerika war die Bohraktivität durch planmäßige Plattformwartung und geplante Überholungsarbeiten beeinträchtigt, deren Kombination zu einem ungünstigeren Aktivitätsmix für Schlumberger führte.

In den internationalen Bereichen stieg der Umsatz im dritten Quartal mit 4,6 Milliarden USD, ohne Cameron, gegenüber dem Vorquartal um 4 %, da wir weiterhin ein solides Wachstum in allen operativen Regionen verzeichneten. Die sequenzielle Performance, ohne Cameron, wurde von einem Wachstum von 7 in Lateinamerika und 3 im Nahen Osten und Asien getragen, was auf eine höhere Aktivität sowohl der nationalen Ölgesellschaften als auch der unabhängigen Unternehmen in beiden Regionen zurückzuführen ist. Dies ist auf den weiteren Hochlauf unserer LSTK-Projekte in Saudi-Arabien und die starken IDS-Aktivitäten (Integrated Drilling Services) im Irak, Indien und Mexiko zurückzuführen. Diese Leistung wurde jedoch teilweise durch geringere hydraulische Frakturierungsaktivitäten kompensiert, da wir einen Großauftrag im Nahen Osten abgeschlossen und demobilisiert haben. In Europa, den GUS-Ländern und Afrika betrug unser sequenzielles Wachstum solide 4 %, da die starke Aktivität in Russland und Subsahara-Afrika die Auswirkungen von Arbeitskämpfen und planmäßigen Sommerwartungen in der Nordsee mehr als ausglich.

Was unsere Technologien betrifft, so wurde unsere Leistung von Drilling mit einem sequentiellen Wachstum von 9 angeführt, da wir erfolgreich weitere 19 Bohrgeräte für unsere integrierten Bohrprojekte mobilisiert haben, bei denen die Aktivitäten stark waren, insbesondere in Russland, Mexiko, Saudi-Arabien, Irak und Indien. Dies trug zu einem soliden sequentiellen Wachstum unserer Produktlinien IDS, Drilling Measurements und M-I SWACO bei. Die Reservoircharakterisierung wuchs um 2 gegenüber dem Vorquartal, was auf die starke Aktivität unserer Produktlinien Wireline und Testing Services in den internationalen Märkten zurückzuführen ist. Der Umsatz aus der Produktion blieb gegenüber dem Vorquartal weitgehend unverändert, was auf die schwächere hydraulische Frakturierung auf dem nordamerikanischen Land zurückzuführen ist. Der Umsatz von Cameron blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert, da die gestiegenen Umsätze in den Bereichen Oberflächensysteme und Bohrsysteme durch geringere Umsätze mit unseren Produktlinien OneSubsea-TM und Valves Measurement ausgeglichen wurden.

Wenn man sich die Preise und Verträge ansieht, konnten wir bei ausgewählten Verträgen auf den internationalen Märkten weitere Verbesserungen bei den Konditionen und Basistarifen feststellen. Dies hat jedoch noch keinen wesentlichen Einfluss auf unsere Ergebnisse gehabt. Dennoch gehen wir davon aus, dass wir unsere verbleibenden internationalen Überkapazitäten bis Ende des Jahres vollständig nutzen werden. Daher nehmen wir an, dass sich die Preisdiskussionen in den kommenden Quartalen beschleunigen werden, da die Sicherheit der Produkt- und Dienstleistungsversorgung für unsere Kunden an Bedeutung gewinnen wird.

Aus makroökonomischer Sicht hat sich der Ölmarkt im dritten Quartal weiter verschärft, was sich in einem weiteren Rückgang der weltweiten Öllagerbestände und einem deutlichen Anstieg der Ölpreise zeigt, trotz einer anhaltend starken Produktion aus den USA und einer steigenden Produktion aus wichtigen OPEC-Ländern. Die globale Reservekapazität liegt nun bei weniger als 2 %. Die Verknappung von Angebot und Nachfrage wird durch einen beschleunigten Rückgang der internationalen Produktionsbasis getrieben und durch den anhaltenden Rückgang der venezolanischen und iranischen Exporte noch verschärft. Geopolitische Ereignisse und ihre Auswirkungen auf das Angebot werden auch zunehmend in den Ölmarkt einbezogen, da die schwierige Sicherheitslage in mehreren Schlüsselländern die zukünftige Aktivität und Produktion beeinträchtigen könnte. Und während die derzeitigen Permer-Takeaway-Beschränkungen in Nordamerika innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate angegangen werden sollten, zeichnen sich in den US-Schieferbecken eine Reihe von reservoir- und produktionsbezogenen Herausforderungen ab, die die optimistischsten Produktionswachstumsprognosen dämpfen könnten.

Da die Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum und die Ölnachfrage weiterhin solide sind, sehen wir weiterhin die Notwendigkeit eines mehrjährigen Anstiegs der internationalen E&P-Investitionen, was für Schlumberger eine sehr gute Nachricht ist. Durch die Arbeit, die wir in den letzten vier Jahren geleistet haben, um unser externes Angebot zu erweitern und unsere interne Ausführungsplattform zu modernisieren, sind wir sehr gut positioniert, um im kommenden Aufschwung über dem Markt zu wachsen und überlegene operative Margen und Barrenditen zum Nutzen unserer Aktionäre zu erzielen."

Sonstige Ereignisse

Im Laufe des Quartals kaufte Schlumberger 1,5 Millionen Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 64,98 USD pro Aktie zu einem Gesamtkaufpreis von 100 Millionen USD zurück.

Am 22. August 2018 gaben Schlumberger und Shearwater GeoServices Holding AS bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung für Shearwater getroffen haben, um die Vermögenswerte und Aktivitäten von WesternGeco, der geophysikalischen Dienstleistungs-Produktlinie von Schlumberger, zu erwerben. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2018 erwartet.

Am 18. Oktober 2018 genehmigte der Firmenvorstand von Schlumberger eine vierteljährliche Bardividende in Höhe von 0,50 USD pro Aktie ausstehender Stammaktien, die am 11. Januar 2019 an die am 5. Dezember 2018 eingetragenen Aktionäre auszuschütten ist.

Konsolidierter Umsatz nach Region

(Angaben in Mio.) Dreimonatszeitraum bis Veränderung 30. Sept. 2018 30. Juni 2018 30. Sept. 2017 gegenüber Vorquartal gegenüber Vorjahr Nordamerika 3.189 USD 3.139 USD 2.602 USD 2 % 23 % Lateinamerika 978 919 952 6 % 3 % Europa/GUS/Afrika 1.820 1.784 1.843 2 % -1 % Nahost und Asien 2.417 2.362 2.352 2 % 3 % Sonstiges 100 99 156 n. a. n. a. 8.504 USD 8.303 USD 7.905 USD 2 % 8 % Umsätze in Nordamerika 3.189 USD 3.139 USD 2.602 USD 2 % 23 % Internationale Umsätze 5.215 USD 5.065 USD 5.147 USD 3 % 1 % Umsatz Nordamerika ohne Cameron 2.572 USD 2.546 USD 2.086 USD 1 % 23 % Auslandsumsatz ohne Cameron 4.559 USD 4.387 USD 4.430 USD 4 % 3 % n. a. nicht aussagekräftig Bestimmte Posten früherer Berichtszeiträume wurden neu eingeordnet, damit sie mit der Darstellung des gegenwärtigen Berichtszeitraums übereinstimmen.

Im dritten Quartal stieg der konsolidierte Umsatz von 8,5 Milliarden USD um 2 gegenüber dem Vorquartal, wobei der Umsatz in Nordamerika um 2 auf 3,2 Milliarden USD und der internationale Umsatz um 3 auf 5,2 Milliarden USD stieg.

Nordamerika

Der konsolidierte Umsatz im nordamerikanischen Bereich von 3,2 Milliarden USD stieg um 2 gegenüber dem Vorquartal, was auf ein robustes Wachstum der Bohrprodukte und -dienstleistungen an Land zurückzuführen ist, die um 5 stiegen und damit die 3%ige Zunahme der Anzahl der US-Landbohrgeräte übertrafen. Das Wachstum wurde durch die anhaltende Nachfrage nach rotierenden lenkbaren Systemen in horizontalen Bohrlöchern getragen. Höhere Produktverkäufe von künstlichen Aufzugssystemen trugen ebenfalls zur Performance des Bereichs bei. Der Umsatz aus der OneStim-Hydraulikfrakturierung wurde jedoch zunehmend durch die im Laufe des Quartals nachlassende Aktivität und Preisgestaltung beeinflusst. Dieser Effekt wurde vollständig kompensiert durch die robuste Entwicklung unseres vertikal integrierten Sandgeschäfts, das neben der Betreuung von OneStim nun auch im Drittmarkt tätig ist. Die Dynamik des Druckpumpenmarktes hat sich in diesem Quartal verändert, und die Aktivität wird voraussichtlich weiter zurückgehen, bis die Permer Takeaway-Kapazität behoben ist. Dementsprechend hat OneStim im Laufe des Quartals keine zusätzlichen Kapazitäten für hydraulische Frakturierungsflotten bereitgestellt. Der Umsatz im Bereich des ablandigen Nordamerika sank um 1 %, da die Bohraktivität durch planmäßige Plattformwartung und geplante Überholungsarbeiten beeinträchtigt wurde, was in Kombination zu einem ungünstigeren Aktivitätsmix führte. Der Umsatz von Cameron stieg gegenüber dem Vorquartal, da die Umsatzsteigerung bei Oberflächensystemen teilweise durch geringere Umsätze bei OneSubsea und Valves Measurement ausgeglichen wurde.

International

Der konsolidierte Umsatz in der Region Lateinamerika von 1,0 Milliarden USD stieg um 6 gegenüber dem Vorquartal, was in erster Linie auf eine starke Performance im GeoMarkt Mexiko und Mittelamerika zurückzuführen ist, da der Umsatz durch höhere seismische Multiclient-Lizenzverkäufe und erhöhte IDS-Aktivität nach Vertragsmobilisierungen im Vorquartal stieg. Der Umsatz im lateinamerikanischen Nord-GeoMarkt stieg gegenüber dem Vorquartal aufgrund höherer Aktivitäten in Kolumbien und einer höheren Produktion aus Schlumberger-Produktionsmanagement-Projekten (SPM) in Ecuador.

Der konsolidierte Umsatz in der Region Europa/GUS/Afrika von 1,8 Milliarden USDstieg um 2 %, was vor allem auf ein starkes Umsatzwachstum in Russland zurückzuführen ist, das von Sommerlochbohrungen herrührt, von denen die Produktlinien Wireline, Drilling Measurements und Testing Services profitierten. Der Umsatz im GeoMarkt des subsaharischen Afrika stieg nach dem Start von Projekten in Ghana und Mosambik, höheren Bohraktivitäten in Zentral- und Westafrika sowie höheren Produkt- und Anlagenverkäufen in Nigeria, Angola und Namibia. Der Umsatz in den GeoMärkten Vereinigtes Königreich und Kontinentaleuropa sowie Norwegen und Dänemark ging aufgrund von Arbeitsstreitigkeiten und planmäßiger Sommerwartung in der Nordsee sowie geringerer Cameron-Aktivität gegenüber dem Vorjahr zurück.

Der konsolidierte Umsatz im Mittleren Osten und Asien in Höhe von 2,4 Milliarden USD stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 %, hauptsächlich aufgrund des fortgesetzten Hochlaufs von LSTK-Projekten in Saudi-Arabien und der starken IDS-Aktivitäten im Irak und in Indien. Das Wachstum in Saudi-Arabien wurde teilweise durch geringere hydraulische Frakturen nach der Demobilisierung eines Großauftrags ausgeglichen. Der GeoMarkt Süd- und Ostasiens verzeichnete ein sequenzielles Umsatzwachstum durch IDS-Offshore-Arbeiten in Indien, neue "Integrated Services Management"-Projekte (ISM) in Malaysia und höhere Cameron-Aktivitäten. Der Umsatz im GeoMarkt in Fernost Asien und Australien stagnierte sequentiell, da vermehrte Bohrungen in Indonesien und eine Rückkehr zur Offshore-Erkundung in Australien durch geringere Cameron-Aktivität kompensiert wurden. Der Umsatz im GeoMarkt im nördlichen Mittleren Osten ging aufgrund des geringeren OneSurface-SM-Umsatzes in Kuwait zurück.

Reservoir Characterization

(Angaben in Mio.) Dreimonatszeitraum bis Veränderung 30. Sept. 2018 30. Juni 2018 30. Sept. 2017 gegenüber Vorquartal gegenüber Vorjahr Umsatz 1.673 USD 1.636 USD 1.771 USD 2 % -6 % Betriebsgewinn vor Steuern 373 USD 350 USD 311 USD 6 % 20 % Betriebsmarge vor Steuern 22,3 % 21,4 17,6 88 bps 470 bps

Der Umsatz mit der Charakterisierung von Reservoirs in Höhe von 1,7 Milliarden USD, von denen 79 aus den internationalen Märkten stammten, stieg um 2 gegenüber dem Vorjahr, was auf die Sommerspitze in Russland zurückzuführen ist, von der die Produktlinien Wireline und Testing Services profitierten. Der ISM-Umsatz stieg aufgrund von integrierten Dienstleistungsprojekten in Malaysia, Indien, Katar, Ecuador und Kolumbien. Der Anstieg des Erlöses aus der Reservoir-Charakterisierung wurde teilweise durch einen Rückgang des OneSurface-Erlöses in Kuwait nach Abschluss der ersten Phase eines Projekts für ein integriertes Produktionssystem ausgeglichen. Der Softwarevertrieb der Software Integrated Solutions (SIS) und der WesternGeco-Umsatz blieben gegenüber dem Vorquartal unverändert. Die seismische Akquisitionstätigkeit von WesternGeco für die Schifffahrt hat sich weiter abgeschwächt, aber der Effekt wurde durch höhere seismische Lizenzumsätze mit mehreren Kunden in Mexiko ausgeglichen.

Die Betriebsmarge vor Steuern von 22 der Reservoir-Charakterisierung lag 88 Basispunkte (bps) höher als im Vorquartal, was auf die Erholung der Aktivitäten im Bereich Wireline und Testing Services mit höheren Margen nach den Sommerspitzenkampagnen in Russland und höhere seismische Lizenzverkäufe mit mehreren Kunden in Mexiko zurückzuführen ist.

Im dritten Quartal wurde die Leistung der Speichercharakterisierung durch Auftragsvergaben für ISM-Projekte, seismische Verarbeitung und Interpretation sowie virtuelle Datenraumdienste gestärkt. Darüber hinaus verbesserte die Anwendung von Technologie- und Domänenwissen die betriebliche Effizienz.

In Mosambik erteilte Sasol Schlumberger einen ISM-Auftrag für die zweite Phase der Entwicklung, die die Bereiche Infill, Development, Remediation, Workover und Explorationsbohrungen umfasst. Dazu gehören Technologien aus verschiedenen Produktlinien, wie z. B. das PowerDrive Archer* High Build Rate Rotary Steerable System, POLYSWELL* Copolymer, Invizion* Well Integrity Services und der Isolation Scanner* Zementbewertungsservice.

Turkish Petroleum erteilte Schlumberger einen ISM-Auftrag im Wert von 15 Millionen USD für die Bohrung der Tiefwasserquelle Alanya-1 im östlichen Mittelmeer. ISM wird mehrere Produktlinien koordinieren und Projektmanagementleistungen für das Ultra-Tiefwasserbohrschiff von Turkish Petroleum, Fatih, erbringen.

In Malaysia setzte Wireline die radiale Saturn*-3D-Sonde in einem Behälter mit niedriger Permeabilität für Repsol Oil Gas Malaysia Ltd. ein, um die Unklarheit über den Typ der Speicherflüssigkeit zwischen retrogradem Gas und flüchtigem Öl durch Flüssigkeitsproben zu beseitigen. Die 9-in Saturn-Sonde zusammen mit dem Echtzeit-Bohrloch-Flüssigkeitsanalysesystem InSitu Fluid Analyzer* identifizierte die einphasig strömende Flüssigkeit eindeutig bei einem wesentlich geringeren Druckabfall. Der Betrieb wurde mit einer Zeitbegrenzung von zwei Stunden pro Station durchgeführt, bei der der Kunde Bedenken hinsichtlich einer langen stationären Zeit hatte, wobei die Saturn-Sonde innerhalb von 10 Minuten nach dem Auspumpen eine erste Anzeige der Speicherflüssigkeit erzielte.

In Argentinien hat das Ministerium für Energie und Bergbau Schlumberger einen Vertrag über die Dienstleistungen für virtuelle Datenräume für seine Argentinien-Offshore-Runde 1 erteilt. Der Vertragsumfang umfasst die Erstellung einer Datenbank für drei Offshore-Becken, einschließlich 2D- und 3D-Seismikdaten und -interpretation, Bohrlochprofile, Bohrlochprotokolle und geologische Studien, die während der Exploration und Produktion durchgeführt werden. Der Datenraum wird nationalen und internationalen Unternehmen den Zugang zu öffentlichen Informationen ermöglichen, um Investitionen in die erste Offshore-Lizenzrunde des Landes zu unterstützen.

Schlumberger und TGS gaben ein neues nodales seismisches Multiclient-Projekt im US-Golf von Mexiko bekannt, das durch Industrie-Prefunding unterstützt wird. Das Projekt mit dem Namen "Amendment" umfasst den Erwerb einer 2.350 km2 großen seismischen Multiclient-Untersuchung in den Protraktionsbereichen Mississippi Canyon und Atwater Valley. Dieses produktive Gebiet umfasst offene Flächen, bestehende Produktionsanlagen und neue Entdeckungen. Die Datenerfassung mit der nodalen Fairfield Geotechnologies 4C Akquisitionstechnologie wird voraussichtlich im vierten Quartal 2018 beginnen.

Eni SpA hat die geophysikalische Datenverarbeitungsplattform WesternGeco Omega* als bevorzugte Zeitverarbeitungsplattform übernommen und nennt den Zugriff auf mehr als 400 Verarbeitungsmodule innerhalb der Omega-Suite als Beitrag zu ihren überlegenen Ergebnissen bei der Anpassung der Verarbeitungssequenz während des gesamten E&P-Zyklus.

Die Kuwait Oil Company beauftragte WesternGeco mit der Aufnahme der Pre-Stack-Tiefe von 2.600 km2 im Greater Burgan Field, über das WesternGeco zuvor die Daten mit der seismischen Landakquisitionsplattform UniQ* erfasst hatte. Die seismischen Daten werden die mittelfristigen Produktions- und Entwicklungsaktivitäten für den Kunden unterstützen und die langfristigen Reservoir-Management- und Entwicklungsaktivitäten über mehrere Reservoirs hinweg unterstützen.

Turkish Petroleum Corporation (Türkiye Petrolleri A.O.) erteilte WesternGeco einen mehrjährigen Vertrag über die Erbringung von Software- und Tiefenbild-Beratungsleistungen auf der geophysikalischen Datenverarbeitungsplattform Omega sowie von geophysikalischen Dienstleistungen an Bord seines seismischen Schiffes im Schwarz-, Marmarm- und Mittelmeerraum. Diese wichtige Entwicklung bietet Synergien zwischen dem Feld und dem Verarbeitungszentrum für die seismischen Aktivitäten von Turkish Petroleum.

Drilling

(Angaben in Mio.) Dreimonatszeitraum bis Veränderung 30. Sept. 2018 30. Juni 2018 30. Sept. 2017 gegenüber Vorquartal gegenüber Vorjahr Umsatz 2.429 USD 2.234 USD 2.120 USD 9 % 15 % Betriebsgewinn vor Steuern 339 USD 289 USD 301 USD 17 % 13 % Betriebsmarge vor Steuern 14,0 % 12,9 14,2 103 bps -22 bps

Der Bohrumsatz von 2,4 Milliarden USD, von denen 72 aus den internationalen Märkten stammten, stieg um 9 gegenüber dem Vorjahr, getrieben durch das Wachstum von IDS, M-I SWACO und Drilling Measurements. Diese Leistung war das Ergebnis einer starken internationalen Bohraktivität, da weitere 19 Bohrgeräte für die IDS-Projekte mobilisiert wurden und eine starke Aktivität ein sequentielles zweistelliges Wachstum in Saudi-Arabien, Russland, dem Irak, in Indien und Mexiko erzielte. Starke Bohrumsätze wurden auch auf dem nordamerikanischen Festland erzielt, was vor allem auf das anhaltend robuste Wachstum unseres Richtbohrgeschäfts im unkonventionellen Lagerstättenmarkt zurückzuführen ist. Der Umsatz von Higher Drilling Measurements stieg ebenfalls aufgrund der Sommerbohrkampagnen in Russland.

Die Betriebsmarge vor Steuern von 14 stieg gegenüber dem Vorquartal um 103 Basispunkte, da sich die Rentabilität in mehreren IDS-Projekten verbesserte, die im Vorquartal begonnen wurden. Der Effekt wurde teilweise durch die gestiegenen Kosten für die Mobilisierung zusätzlicher Ressourcen kompensiert, da die IDS-Aktivität in allen unseren internationalen Aktivitäten zunahm.

Die Bohrleistung profitierte von den Auftragsvergaben der IDS sowie dem Einsatz von Bohrtechnologien, die zu niedrigeren Kosten pro Barrel beitragen. Dazu gehört die neueste Ergänzung unserer 3-D-Schneidelementfamilie, der hyperbolische Diamantelement-Bit HyperBlade*, der die Penetrationsrate (Rate of Penetration, ROP) in weichen und plastischen Formationen verbessert, wie sie typischerweise in unkonventionellen Reservoirs vorkommen.

In Saudi-Arabien half IDS einem großen Ölproduzenten, die Bohr- und Fertigstellungsarbeiten zu beschleunigen, indem sie 13 Tage vor dem Plan eine horizontale Gasbohrung lieferte. IDS kontrollierte die Bohrrisiken und setzte mehrere Technologien ein, darunter den AxeBlade* Diamantelement-Bit mit Rillen und das PowerDrive vorteX*-angetriebene Drehsteuerungssystem.

Im Irak vergab ExxonMobil Iraq Limited an Schlumberger einen 42-monatigen IDS-Vertrag über 30 Bohrungen im West-Qurna-Feld. Der Vertrag umfasst die Bereitstellung von Bohrgeräten sowie mehrere Technologien und Dienstleistungen, und die erste Bohrung wurde im Juli in Angriff genommen.

In Kuwait führte IDS die "Direct XCD*"-Bohrtechnologie für die Kuwait Oil Company ein, um technische Bohrherausforderungen zu bewältigen und die Bohrzeit in den Feldern Sabriyah und Raudhatain zu verkürzen. Weitere Technologien waren die drehbaren, lenkbaren Systeme von PowerDrive*, die leichte Zementschlämme von LiteCRETE* und der Zementbewertungsservice von Isolation Scanner.

In Norwegen erteilte MOL Norge AS Schlumberger einen leistungsbasierten IDS-Auftrag für eine Explorationsbohrung im Projekt Oppdal/Driva. Die Aufnahme der Geschäftstätigkeit wird für das vierte Quartal 2018 erwartet.

In Russland beauftragte Lukoil Schlumberger mit der Bohrung von drei weitreichenden Bohrungen mit 8-km-Ausstiegen vom Ostseeufer aus. Zu den eingesetzten Technologien gehören das GeoSphere* Reservoir Mapping während des Bohrens, das robuste, drehbare Lenksystem PowerDrive Xceed* und der fortschrittliche Hochdruck-Leichtzement LiteCRETE HP*.

Im ablandigen Indien nutzte IDS eine Kombination von Technologien in einem Explorationsbohrloch, um einem Betreiber zu helfen, neue Ressourcen im Becken Krishna Godavari zu entdecken. Die schlüsselfertige Projektabwicklung beinhaltete die Nutzung des EcoScope*-Multifunktionsservices zum Protokollieren während des Bohrens, der Saturn-3-D-Radialsonde, des StingBlade* konischen Diamantelementbohrers und des VERTI-G*-Schnitttrockners.

In der Marcellus Formation in Pennsylvania setzte Bits Drilling Tools eine Kombination von Technologien für einen E&P-Kunden ein, um einen neuen durchschnittlichen ROP-Rekord von 415,1 ft/h zu erreichen, was einer Verbesserung von 62 gegenüber Offset-Läufen mit herkömmlichen PDC-Bits entspricht. Zu den Technologien gehörten der HyperBlade Bit und das PowerDrive Orbit* Drehsteuerungssystem, das in 16,6 Stunden 6.891 Fuß tief gebohrt hat.

In Ohio benutzte Drilling Measurements ein PowerDrive-Orbit-System für Eclipse Resources, um 18 Super-Seitenteile im Utica Shale Play zu bohren. Die durchschnittliche Seitenlänge betrug 18.715 Fuß und der durchschnittliche ROP 171 Fuß/h. Der Kunde erzielte einen neuen Bohrrekord für die längste Querbohrung von 20.632 Fuß und die längste horizontale Gesamtbohrungstiefe von 30.493 Fuß. Zu den Technologien gehörte das PowerDrive-Orbit-System in Kombination mit kundenspezifischen Smith-PDC-Bits.

Production

(Angaben in Mio.) Dreimonatszeitraum bis Veränderung 30. Sept. 2018 30. Juni 2018 30. Sept. 2017 gegenüber Vorquartal gegenüber Vorjahr Umsatz 3.252 USD 3.257 USD 2.876 USD 13 % Betriebsgewinn vor Steuern 320 USD 316 USD 283 USD 1 % 13 % Betriebsmarge vor Steuern 9,8 % 9,7 9,8 14 bps

Der Produktionsumsatz von 3,3 Milliarden USD, von denen 47 aus den internationalen Märkten stammten, blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert. Die Serviceerlöse aus dem OneStim-Geschäft mit hydraulischen Frakturen wurden zunehmend durch die im Laufe des Quartals nachlassende Aktivität und Preisgestaltung beeinflusst. Dies wurde jedoch durch die robuste Entwicklung unseres vertikal integrierten Sandgeschäfts, das neben OneStim nun auch im Drittmarkt tätig ist, vollständig kompensiert. Der Umsatz von Artificial Lift Solutions stieg gegenüber dem Vorjahr aufgrund der starken Produktverkäufe und Serviceaktivitäten in Nord- und Lateinamerika. Dies wurde jedoch durch geringere internationale hydraulische Frakturierungsaktivitäten kompensiert, da ein Großauftrag im Nahen Osten abgeschlossen und demobilisiert wurde.

Die operative Produktionsmarge vor Steuern von 10 blieb gegenüber dem Vorquartal im Wesentlichen unverändert, da der Umsatz gegenüber dem Vorquartal unverändert blieb.

Die Produktionsleistung wurde durch Auftragsvergaben und den Einsatz von Stimulations- und Ergänzungstechnologien untermauert, die zur Senkung der Betriebskosten und zur Verbesserung der Produktivität der Quellen beitrugen.

Eni México erteilte Schlumberger einen Fünfjahresvertrag mit zwei optionalen Verlängerungen von sechs Monaten für die Bereitstellung von Fertigstellungstechnologien in 31 Offshore-Bohrungen. Zu den Technologien gehören der QUANTUM*-Kiespacker und das FORTRESS*-Premium-Absperrventil. Die Aufnahme der Geschäftstätigkeit wird für das erste Quartal 2019 erwartet.

Im ablandigen Angola setzte Sand Management Services eine Kombination von Technologien für Total E&P Angola ein, um mehr als 100 Millionen Dollar einzusparen und eine geschätzte 1 Million Barrel-Öl-Äquivalent an inkrementeller Produktion in der Kaombo-Tiefsee-Entwicklung zu gewinnen. Die Kombination des OptiPac* Openhole Alternate Path Gravel-Pack-Service mit OSMP* OptiPac Service mechanischen Packern ermöglichte es dem Kunden, die Zielproduktion mit sechs statt der geplanten acht Quellen zu erreichen. Diese Kombination von Technologien ermöglichte eine effektive zonale Isolierung komplexer Stapelspeicher in einem Bereich, während in einem anderen Bereich die Wasserabsperrfähigkeit der Technologie eine beschleunigte Produktion ermöglichte.

In West Texas nutzte OneStim den ShalePrime*-Gesteinsflüssigkeitsdiagnoseservice für Manti Tarka Perm, um die Ölproduktion um 70 zu erhöhen und die Stimulationskosten um 25 in einem Bohrloch in der Wolfcamp-Formation zu senken. Der Workflow, der auf der Reservoir-zentrierten Stimulation-zu-Produktion-Software Kinetix Shale* basiert, wurde auf ein bestehendes horizontales Bohrloch angewendet, um ein optimales Perforations-, Abschluss- und Stimulationsdesign zu entwickeln. Darüber hinaus wurde der ShalePrime-Service genutzt, um die Frakturreinigung zu verbessern und die Produktion zu maximieren.

In Kuwait nutzte Well Services den OpenPath Sequence* Umleitungsstimulationsdienst in fünf Hochdruck- und Hochtemperaturbohrungen für die Kuwait Oil Company, um die Öl- und Gasproduktion im North Kuwait Field zu erhöhen. Obwohl dieser tiefe Gasspeicher aus langen Perforationsclustern produzierte, war die Produktion geringer als erwartet. Nach der Behandlung verbesserten sich die Gasproduktion um 200 bis 400 und die Ölproduktion um 100 %. Diese Technologie trug dazu bei, die Betriebskosten zu senken, indem sie die Notwendigkeit eines Workover-Rigs überflüssig machte.

In Norwegen nutzte Well Services eine Kombination von Technologien für Aker BP, um 615.000 USD einzusparen, indem sie die verlorene Zirkulation in einem Injektorbrunnen im Ivar-Aasen-Feld überwindet. Eine Kombination aus der Losseal-Microfracture*-Behandlung zur Kontrolle des Kreislaufverlustes und der fortschrittlichen Verlustkontrollfasertechnologie CemNET* ersparte einen zusätzlichen Lauf und Abhilfemaßnahmen.

Cameron

(Angaben in Mio.) Dreimonatszeitraum bis Veränderung 30. Sept. 2018 30. Juni 2018 30. Sept. 2017 gegenüber Vorquartal gegenüber Vorjahr Umsatz 1.298 USD 1.295 USD 1.297 USD Betriebsgewinn vor Steuern 148 USD 166 USD 194 USD -11 % -23 % Betriebsmarge vor Steuern 11,4 % 12,8 14,9 -140 bps -349 bps

Der Umsatz von Cameron in Höhe von 1,3 Milliarden USD, von denen 51 aus den internationalen Märkten stammten, blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert, da die Umsatzsteigerungen bei Oberflächensystemen und Bohrsystemen durch geringere Umsätze aus den Produktlinien OneSubsea und Valves Measurement ausgeglichen wurden. Der Umsatz von Surface Systems stieg in Nordamerika, während der Umsatz von Drilling Systems auf höhere Serviceaktivitäten in Europa und höhere Verkäufe von Druckkontrollgeräten im Mittleren Osten zurückzuführen war. Der Umsatz von OneSubsea ging weiter zurück, während der Umsatzrückgang bei Valves & Measurement auf ein geringeres Projektvolumen in Europa und Nordamerika zurückzuführen war.

Die operative Marge von Cameron vor Steuern in Höhe von 11 sank um 140 Basispunkte gegenüber dem Vorquartal, was auf die niedrigeren Margen von OneSubsea zurückzuführen ist.

Fieldwood Energy hat der Subsea Integration Alliance einer globalen Partnerschaft zwischen Subsea 7 und OneSubsea einen Auftrag für die Erschließung des Katmai-Tiefseefeldes im US-Golf von Mexiko Green Canyon 40 Block erteilt. Diese vom Lieferanten geführte integrierte Unterwasser-Entwicklungslösung kombiniert Unterwasser-Produktionssysteme und Unterwasser-Kunststoffe, -Steigleitungen und -Flowlinesysteme (SURF). Der OneSubsea-Vertragsumfang umfasst die Bereitstellung von drei Bäumen mit Optionen für zusätzliche Bäume zusammen mit Steckverbindern, Ventilen, oberseitigen Steuerungen, Flugleitungen und Nabelschlossen.

Cameron erhielt von Seadrill Limited den Auftrag zur Modernisierung von Druckregelanlagen auf der Sevan-Louisiana-Anlage im Golf von Mexiko. Diese Upgrades, die im vierten Quartal 2018 geliefert werden, werden sicherstellen, dass die Anlage die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Finanzübersicht Zusammengefasste konsolidierte Gewinnrechnung (Angaben in Mio., außer bei Angaben je Aktie) Drittes Quartal Neunmonatszeitraum Zeiträume bis zum 30. September 2018 2017 2018 2017 Umsatz 8.504 USD 7.905 USD 24.636 USD 22.261 USD Zinsen und sonstige Erträge 36 64 118 172 Ausgaben Umsatzkosten 7.324 6.797 21.306 19.343 Forschung und technische Entwicklung 177 189 524 595 Gemeinkosten 105 115 330 323 Wertminderungen und Sonstiges (1) 184 510 Fusion und Integration (1) 49 213 Beteiligung 147 142 434 422 Ertrag vor Steuern 787 USD 677 USD 1.976 USD 1.027 USD Ertragsteueraufwendungen (1) 129 121 348 269 Nettogewinn 658 USD 556 USD 1.628 USD 758 USD Nettogewinn aus Minderheitsbeteiligungen 14 11 29 9 Auf Schlumberger entfallender Nettogewinn(1) 644 USD 545 USD 1.599 USD 749 USD Verwässerter Gewinn je Aktie von Schlumberger(1) 0,46 USD 0,39 USD 1,15 USD 0,54 USD Mittelwert der im Umlauf befindlichen Aktien 1.385 1.385 1.385 1.388 Mittelwert der im Umlauf befindlichen Aktien mit angenommener Verwässerung 1.392 1.392 1.393 1.395 In Ausgaben enthaltene Wertminderungen und Abschreibungen (2) 887 USD 956 USD 2.637 USD 2.931 USD

(1) Weitere Einzelheiten finden sich im Abschnitt "Belastungen und Gutschriften". (2) Enthält Wertminderungen des Anlagevermögens und der Sachanlagen, Abschreibungen immaterieller Vermögenswerte, Aufwendungen für seismische Multiclient-Daten und SPM-Investitionen.

Zusammengefasste konsolidierte Bilanz (Angaben in Mio.) 30. Sept. 31. Dez. Aktiva 2018 2017 Umlaufvermögen Barmittel und kurzfristige Kapitalanlagen 2.854 USD 5.089 USD Forderungen 8.409 8.084 Sonstiges Umlaufvermögen 5.220 5.324 16.483 18.497 Anlagevermögen 11.739 11.576 Seismische Multiclient-Daten 639 727 Firmenwert (Goodwill) 25.134 25.118 Immaterielle Vermögenswerte 8.930 9.354 Sonstige Aktiva 7.121 6.715 70.046 USD 71.987 USD Passiva Kurzfristige Verbindlichkeiten Laufende Verbindlichkeiten und Rückstellungen 9.419 USD 10.036 USD Geschätzte Verbindlichkeiten für Ertragsteuer 1.265 1.223 Kurzfristige Kredite und kurzfristiger Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten 3.215 3.324 Auszuschüttende Dividenden 701 699 14.600 15.282 Langfristige Verbindlichkeiten 14.159 14.875 Latente Steuern 1.529 1.650 Pensionsnebenleistungen 957 1.082 Sonstige Verbindlichkeiten 1.853 1.837 33.098 34.726 Eigenkapital 36.948 37.261 70.046 USD 71.987 USD

Liquidität (Angaben in Mio.) 30. Sept. 30. Juni 31. Dez. 30. Sept. Komponenten der Liquidität 2018 2018 2017 2017 Barmittel und kurzfristige Kapitalanlagen 2.854 USD 3.049 USD 5.089 USD 4.952 USD Kurzfristige Kredite und kurzfristiger Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten (3.215) (3.736) (3.324) (1.289) Langfristige Verbindlichkeiten (14.159) (13.865) (14.875) (15.871) Nettoverbindlichkeiten (1) (14.520) USD (14.552) USD (13.110) USD (12.208) USD Details zu Veränderungen der Liquidität folgen: Neun Drittes Neun Monate Quartal Monate Zeiträume bis zum 30. September 2018 2018 2017 Nettogewinn vor Minderheitsanteilen 1.628 USD 658 USD 758 USD Wertminderung und sonstige Aufwendungen, abzüglich Steuern vor Minderheitsbeteiligungen 164 679 1.792 USD 658 USD 1.437 USD Wertminderungen und Abschreibungen (2) 2.637 887 2.931 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 259 83 261 Änderung beim Betriebskapital (1.147) 191 (1.473) US-Bundessteuervergütung 685 Sonstiges (159) 8 (429) Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit(3) 3.382 USD 1.827 USD 3.412 USD Kapitalaufwendungen (1.539) (565) (1.482) SPM-Investitionen (719) (285) (492) Kapitalisierte seismische Multiclient-Daten (63) (16) (223) Freier Cashflow (4) 1.061 961 1.215 Ausgeschüttete Dividenden (2.077) (692) (2.086) Aktienrückkaufprogramm (300) (100) (868) Erträge aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen 256 125 261 (1.060) 294 (1.478) Firmenakquisitionen und Investitionen, abzüglich erworbener Barmittel und übernommener Verbindlichkeiten (290) (243) (382) Sonstiges (60) (19) (227) (Erhöhung)/Rückgang von Nettoverbindlichkeiten (1.410) 32 (2.087) Nettoverbindlichkeiten zu Beginn des Zeitraums (13.110) (14.552) (10.121) Nettoverbindlichkeiten zum Ende des Zeitraums (14.520) USD (14.520) USD (12.208) USD

(1) "Nettoverbindlichkeiten" sind Bruttoverbindlichkeiten abzüglich von Barmitteln, kurzfristigen Kapitalanlagen und bis zur Fälligkeit gehaltenen festverzinslichen Kapitalanlagen. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass die Nettoverbindlichkeiten eine nützliche Kennzahl in Bezug auf den Verschuldungsgrad von Schlumberger sind, weil sie die Barmittel und Kapitalanlagen enthalten, die zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten verwendet werden könnten. Nettoverbindlichkeiten bilden eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die zusätzlich zu den Gesamtschulden, nicht jedoch als Alternative oder als überlegene Kennzahl betrachtet werden sollte. (2) Enthält Wertminderungen des Anlagevermögens und der Sachanlagen, Abschreibungen immaterieller Vermögenswerte, Aufwendungen für seismische Multiclient-Daten und SPM-Investitionen. (3) Enthält Abfindungszahlungen in Höhe von 265 Millionen USD und 105 Millionen USD für die ersten neun Monate bzw. das dritte Quartal zum 30. September 2018 sowie 347 Millionen USD und 114 Millionen USD für die ersten neun Monate bzw. das dritte Quartal zum 30. September 2017. (4) Der "freie Cashflow" bezieht sich auf den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich Kapitalaufwendungen, SPM-Investitionen und kapitalisierter Kosten für seismische Multiclient-Daten. Die Geschäftsführung ist der Meinung, dass der freie Cashflow eine wichtige Kennzahl zur Bemessung der Liquidität des Unternehmens darstellt und für Anleger und die Geschäftsführung ein nützlicher Messwert für die Fähigkeit von Schlumberger, Liquidität zu generieren, ist. Sobald die geschäftlichen Notwendigkeiten und Verpflichtungen erfüllt sind, können diese Barmittel zur Reinvestition in das Unternehmen für zukünftiges Wachstum oder zur Auszahlung an unsere Aktionäre durch Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufe verwendet werden. Der freie Cashflow stellt nicht den residualen Cashflow für beliebige Ausgaben dar. Der freie Cashflow bildet eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die zusätzlich, nicht jedoch als Alternative für den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder diesem gegenüber als überlegen angesehen werden sollte.

Belastungen und Gutschriften

Zusätzlich zu den Finanzergebnissen, die in Übereinstimmung mit den in den USA allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) ermittelt wurden, umfasst diese Pressemitteilung zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2018 auch nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen (gemäß Definition nach Verordnung G der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC). Der Nettogewinn ohne Belastungen und Gutschriften sowie davon abgeleitete Messwerte (einschließlich verwässerter Gewinn je Aktie ohne Belastungen und Gutschriften, Nettogewinn von Schlumberger ohne Belastungen und Gutschriften sowie effektiver Steuersatz ohne Belastungen und Gutschriften) sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Die Geschäftsführung ist Ansicht, dass der Ausschluss von Belastungen und Gutschriften von diesen Finanzkennzahlen die Möglichkeit bietet, die Geschäftstätigkeit von Schlumberger im Vergleich zwischen den einzelnen Perioden effektiver zu bewerten und geschäftliche Trends zu identifizieren, die andernfalls durch die ausgeschlossenen Posten überdeckt würden. Diese Kennzahlen werden von der Unternehmensleitung auch als Leistungsindikatoren zur Festlegung bestimmter Leistungsvergütungen genutzt. Die vorstehenden nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen oder Leistungsindikatoren angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen erachtet werden. Nachfolgend dargestellt ist eine Abstimmung dieser nicht GAAP-konformen Kennzahlen mit den vergleichbaren GAAP-Kennzahlen.

(Angaben in Mio., außer bei Angaben je Aktie) Zweites Quartal 2018 Minderheits- Verwässert Vor Steuern Steuer Beteiligungen Netto Ertrag je Aktie Nettoeinnahmen von Schlumberger (GAAP-Grundlage) 547 USD 106 USD 11 USD 430 USD 0,31 USD Belegschaftsverkleinerungen 184 20 164 0,12 Nettoeinnahmen von Schlumberger unter Ausschluss von Belastungen und Gutschriften 731 USD 126 USD 11 USD 594 USD 0,43 USD Drittes Quartal 2017 Minderheits- Verwässert Vor Steuern Steuer Beteiligungen Netto Ertrag je Aktie Nettoeinnahmen von Schlumberger (GAAP-Grundlage) 677 USD 121 USD 11 USD 545 USD 0,39 USD Fusion und Integration 49 13 36 0,03 Nettoeinnahmen von Schlumberger unter Ausschluss von Belastungen und Gutschriften 726 USD 134 USD 11 USD 581 USD 0,42 USD Erste neun Monate 2018 Minderheits- Verwässert Vor Steuern Steuer Beteiligungen Netto Ertrag je Aktie Nettoeinnahmen von Schlumberger (GAAP-Grundlage) 1.976 USD 348 USD 29 USD 1.599 USD 1,15 USD Belegschaftsverkleinerungen 184 20 164 0,12 Nettoeinnahmen von Schlumberger unter Ausschluss von Belastungen und Gutschriften 2.160 USD 368 USD 29 USD 1.763 USD 1,27 USD Erste neun Monate 2017 Minderheits- Verwässert Vor Steuern Steuer Beteiligungen Netto Ertrag je Aktie Nettoeinnahmen von Schlumberger (GAAP-Grundlage) 1.027 USD 269 USD 9 USD 749 USD 0,54 USD Marktwertberichtigungen von Schuldscheinen und Sonstiges 510 12 498 0,36 Fusion und Integration 213 44 169 0,12 Nettoeinnahmen von Schlumberger unter Ausschluss von Belastungen und Gutschriften 1.750 USD 313 USD 21 USD 1.416 USD 1,02 USD Im ersten und dritten Quartal 2018 waren weder Belastungen noch Gutschriften auszuweisen.

Segmente (Angaben in Mio.) Dreimonatszeitraum bis 30. Sept. 2018 30. Juni 2018 30. Sept. 2017 Einnahmen Einnahmen Einnahmen vor vor vor Umsatz Steuern Umsatz Steuern Umsatz Steuern Reservoir Characterization 1.673 USD 373 USD 1.636 USD 350 USD 1.771 USD 311 USD Drilling 2.429 339 2.234 289 2.120 301 Production 3.252 320 3.257 316 2.876 283 Cameron 1.298 148 1.295 166 1.297 194 Ausbuchungen und Sonstiges (148) (28) (119) (27) (159) (30) Betriebsgewinn vor Steuern 1.152 1.094 1.059 Konzern und Sonstiges (234) (239) (234) Zinserträge(1) 8 11 30 Zinsaufwendungen(1) (139) (135) (129) Belastungen und Gutschriften (184) (49) 8.504 USD 787 USD 8.303 USD 547 USD 7.905 USD 677 USD (Angaben in Mio.) (Angaben in Mio.) Neunmonatszeitraum bis 30. Sept. 2018 30. Sept. 2017 Einnahmen Einnahmen vor vor Umsatz Steuern Umsatz Steuern Reservoir Characterization 4.865 USD 1.030 USD 5.148 USD 891 USD Drilling 6.789 921 6.212 832 Production 9.468 851 7.559 614 Cameron 3.902 481 3.791 530 Ausbuchungen und Sonstiges (388) (63) (449) (101) Betriebsgewinn vor Steuern 3.220 2.766 Konzern und Sonstiges (699) (715) Zinserträge(1) 44 82 Zinsaufwendungen(1) (405) (383) Belastungen und Gutschriften (184) (723) 24.636 USD 1.976 USD 22.261 USD 1.027 USD

(1) Ohne Zinsen, die in den Ergebnissen der Produktgruppen enthalten sind.

Ergänzende Informationen 1) Was sind die Erwartungen bezüglich Investitionsausgaben für das Geschäftsjahr 2018? Die Investitionsausgaben (ohne Multiclient- und SPM-Investitionen) für das Gesamtjahr 2018 betragen voraussichtlich rund 2,0 Milliarden USD, was in etwa dem Niveau von 2017 und 2016 entspricht. 2) Wie hoch war der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit für das dritte Quartal 2018? Der Cashflow aus laufenden Geschäftstätigkeiten lag im dritten Quartal 2018 bei 1,8 Milliarden USD und enthielt Abfindungszahlungen in Höhe von 105 Millionen USD. 3) Wie hoch war der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit für die ersten neun Monate 2018? Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug in den ersten neun Monaten 2018 3,4 Milliarden USD und enthielt rund 265 Millionen USD an Abfindungszahlungen. 4) Was war in "Zinsen und sonstige Erträge" für das dritte Quartal 2018 enthalten? Die "Zinsen und sonstige Erträge" für das dritte Quartal 2018 betrugen 36 Millionen USD. Dieser Betrag setzte sich aus Erträgen aus Eigenkapitalbeteiligungen in Höhe von 26 Millionen USD sowie Zinserträgen in Höhe von 10 Millionen USD zusammen. 5) Wie haben sich Zinserträge und Zinsaufwendungen im dritten Quartal 2018 verändert? Die Zinserträge in Höhe von 10 Millionen USD gingen gegenüber dem Vorjahr um 2 Millionen USD zurück. Der Zinsaufwand von 147 Millionen USD stieg um 3 Millionen USD gegenüber dem Vorjahr. 6) Was ist der Unterschied zwischen dem Betriebsergebnis vor Steuern und den konsolidierten Erträgen von Schlumberger vor Steuern? Der Unterschied besteht hauptsächlich in Posten, die sich auf den Konzern beziehen, Belastungen und Gutschriften, Posten wie Zinserträge und -aufwendungen, die nicht bestimmten Segmenten zugeordnet sind, Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen und Abschreibungen im Zusammenhang mit bestimmten immateriellen Vermögenswerten sowie gewissen zentral verwalteten Initiativen und sonstigen betriebsfremden Posten. 7) Was war der effektive Steuersatz (Effective Tax Rate, ETR) für das dritte Quartal 2018? Der ETR für das dritte Quartal 2018 betrug bei einer Kalkulation in Übereinstimmung mit GAAP 16,4 %, was im Vergleich zu 19,3 für das zweite Quartal 2018 steht. Die ETR für das zweite Quartal 2018 unter Ausschluss von Belastungen und Gutschriften betrug 17,2 %. Im dritten Quartal 2018 sind weder Belastungen noch Gutschriften auszuweisen. 8) Wie viele Stammaktien waren zum 30. September 2018 im Umlauf, und wie hat sich dies gegenüber dem letzten Quartal verändert? Mit Stand vom 30. September 2018 waren 1,385 Milliarden Stammaktien im Umlauf. Die folgende Tabelle zeigt die Veränderung der Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien vom 30. Juni 2018 bis zum 30. September 2018.

(Angaben in Mio.) Zum 30. Juni 2018 im Umlauf befindliche Aktien 1.384 An Begünstigte ausgegebene Aktien, abzüglich umgetauschter Aktien Übertragung von Belegschaftsaktien Gemäß Mitarbeiteraktienkaufplan ausgegebene Aktien 3 Aktienrückkaufprogramm (2) Zum 30. September 2018 im Umlauf befindliche Aktien 1.385

9) Wie hoch war das gewichtete Mittel der im Umlauf befindlichen Aktien im dritten Quartal 2018 und im zweiten Quartal 2018, und wie wird dies mit der durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien abgeglichen, wobei die Verwässerung berücksichtigt wird, die bei der Berechnung der verwässerten Erträge je Aktie unter Ausschluss von Belastungen und Gutschriften verwendet wird? Das gewichtete Mittel der im Umlauf befindlichen Aktien belief sich während des dritten Quartals 2018 auf 1,385 Milliarden und während des zweiten Quartals 2018 auf 1,384 Milliarden. Es folgt ein Abgleich des gewichteten Mittels im Umlauf befindlicher Aktien mit der durchschnittlichen Anzahl von Aktien bei voller Verwässerung, der zur Berechnung der verwässerten Erträge je Aktie unter Ausschluss von Belastungen und Gutschriften verwendet wird.

(Angaben in Mio.) Drittes Quartal Zweites Quartal 2018 2018 Gewichtetes Mittel im Umlauf befindlicher Aktien 1.385 1.384 Angenommene Ausübung von Aktienoptionen 1 Gesperrte Belegschaftsaktien 7 7 Mittelwert der im Umlauf befindlichen Aktien mit angenommener Verwässerung 1.392 1.392

10) Was sind Projekte von Schlumberger Production Management (SPM), und wie weist Schlumberger die Erträge aus diesen Projekten aus? SPM-Projekte konzentrieren sich auf die Erschließung und gemeinsame Verwaltung von Förderanlagen im Namen der Kunden von Schlumberger im Rahmen von langfristigen Vereinbarungen. Schlumberger investiert eigene Dienstleistungen, Produkte und in manchen Fällen auch Barmittel in Aktivitäten und Betriebe zur Erschließung von Lagerstätten. Auch wenn Schlumberger bei gewissen Vereinbarungen Erträge ausweist und für einen Teil der bereitgestellten Dienstleistungen oder Produkte bezahlt wird, erhält Schlumberger in der Regel zum Zeitpunkt der Bereitstellung dieser Dienstleistungen oder Produkte keine Zahlungen. Stattdessen weist Schlumberger Erträge auf Basis der generierten Barmittel oder als Gebühr pro Barrel aus. Dies kann gewisse Vereinbarungen umfassen, in deren Rahmen Schlumberger lediglich auf Basis der erreichten Mehrproduktion über einem gemeinsam festgelegten Grenzwert entschädigt wird. 11) Wie werden die Produkte und Dienstleistungen von Schlumberger, die in SPM-Projekten angelegt sind, verbucht? Umsätze und dabei anfallende Kosten für Dienstleistungen und Produkte werden in der jeweiligen Schlumberger-Gruppe erfasst, die zu den SPM-Projekten von Schlumberger beigetragen hat. Diese Erlöse (die auf marktüblichen Preisen basieren) und der damit verbundene Gewinn werden dann durch eine konzerninterne Anpassung eliminiert, die in der Zeile "Eliminierungen und Sonstiges" enthalten ist (Beachten Sie, dass die Zeile "Eliminierungen und Sonstiges" neben den SPM-Eliminierungen weitere Positionen enthält). Die direkten Kosten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Schlumberger-Dienstleistungen oder -Produkten für SPM-Projekte werden dann in der Bilanz aktiviert. Diese aktivierten Investitionen, welche die Form von Barmitteln sowie von bereits erwähnten Einzelkosten annehmen können, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung abgebucht, wenn die damit zusammenhängende Förderung erreicht und der entsprechende Umsatz ausgewiesen wird. Dieser Abschreibungsaufwand beruht auf der Methode nach Leistungseinheiten, wobei jeder Einheit eine anteilige Menge der nicht abgeschriebenen Kosten auf Grundlage der geschätzten Gesamtfördermenge zugewiesen wird. Die SPM-Umsätze werden zusammen mit den Abschreibungen der aktivierten Investitionen und weiteren Betriebskosten, die im jeweiligen Berichtszeitraum angefallen sind, in der Production Group ausgewiesen. 12) Wie hoch war der nicht abgeschriebene Saldo der Investitionen von Schlumberger in SPM-Projekte zum 30. September 2018 und wie hat sich dieser in Bezug auf Investitionen und Abschreibungen im Vergleich zum 30. Juni 2018 verändert? Der nicht abgeschriebene Saldo der Investitionen von Schlumberger in SPM-Projekte betrug zum 30. September 2018 rund 4,2 Milliarden USD und zum 30. Juni 2018 rund 4,1 Milliarden USD. Diese Beträge werden in Sonstige Aktiva in der zusammengefassten konsolidierten Bilanz von Schlumberger ausgewiesen. Die Veränderung des nicht abgeschriebenen Saldos der Investitionen von Schlumberger in SPM-Projekte setzte sich wie folgt zusammen:

(Angaben in Mio.) Stand zum 30. Juni 2018 4.076 USD SPM-Investitionen 285 Abschreibung von SPM-Investitionen (141) Übersetzung und Sonstiges 28 Stand zum 30. September 2018 4.248 USD

13) Wie hoch war der Betrag der Multiclient-Umsätze von WesternGeco im dritten Quartal 2018? Die Multiclient-Umsätze einschließlich Übertragungsgebühren beliefen sich im dritten Quartal 2018 auf 139 Millionen USD und im zweiten Quartal 2018 auf 117 Millionen USD. 14) Wie hoch war der Auftragsbestand von WesternGeco am Ende des dritten Quartals 2018? Der Auftragsbestand von WesternGeco aufgrund unterzeichneter Verträge mit Kunden am Ende des dritten Quartals 2018 betrug 322 Millionen USD. Zum Ende des zweiten Quartals 2018 betrug er 317 Millionen USD. 15) Wie hoch war der Bestell- und Auftragsbestand für die Segmente OneSubsea und Drilling Systems der Cameron Group? Der Bestell- und Auftragsbestand für OneSubsea und Drilling Systems war wie folgt:

(Angaben in Mio.) Drittes Quartal Zweites Quartal Bestellungen 2018 2018 OneSubsea 425 USD 312 USD Drilling Systems 193 USD 288 USD Auftragsbestand (zum Ende des Zeitraums) OneSubsea 1.654 USD 1.654 USD Drilling Systems 523 USD 482 USD

Über Schlumberger

Schlumberger ist der weltweit führende Anbieter von Technologien zur Charakterisierung von Lagerstätten sowie für Bohr-, Förderungs- und Verarbeitungsvorgänge in der Erdöl- und Erdgasindustrie. Schlumberger ist in über 85 Ländern tätig, beschäftigt rund 100.000 Mitarbeiter aus über 140 Staaten und liefert das in der Branche umfassendste Sortiment an Produkten und Dienstleistungen von der Exploration bis zur Förderung sowie Lösungen von der Pore bis zur Pipeline, mit denen die Kohlenwasserstoffgewinnung optimiert und die Leistungsfähigkeit von Lagerstätten gewährleistet werden kann.

Schlumberger Limited hat seine Hauptgeschäftsstellen in Paris, Houston, London und Den Haag und wies 2017 einen Umsatz in Höhe von 30,44 Milliarden USD aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.slb.com.

*Marke von Schlumberger oder von Schlumberger-Unternehmen.

Die Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC), vormals Japan National Oil Corporation (JNOC), und Schlumberger haben gemeinsam an einem Forschungsprojekt zur Entwicklung der Logging-while-Drilling-Technologie (LWD) gearbeitet, die den Bedarf an herkömmlichen chemischen Quellen verringert. Der rund um den Pulsed Neutron Generator (PNG) konzipierte EcoScope-Service setzt Technologien ein, die aus dieser Zusammenarbeit hervorgingen. Der PNG und die umfassenden Messpakete in einem einzigen Gehäuse sind Hauptbestandteile des EcoScope-Service, der eine revolutionäre LWD-Technologie bietet.

Mark der ExxonMobil Corporation; Technologie exklusiv an Schlumberger lizenziert.

Anmerkungen

Schlumberger veranstaltet am Freitag, 19. Oktober 2018, eine Telefonkonferenz zur Besprechung der Medienmitteilung zu den Finanzergebnissen und der Geschäftsprognosen.

Dieser Ergebnisbericht für das dritte Quartal 2018 sowie andere Aussagen, die wir machen, enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Bundeswertpapiergesetze, die alle Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten sind, wie unsere Prognosen oder Erwartungen bezüglich der Geschäftsaussichten; Wachstum für Schlumberger als Ganzes und für jedes seiner Segmente (und für bestimmte Produkte oder geografische Gebiete innerhalb jedes Segments); Öl- und Erdgasnachfrage und -förderung; Öl- und Gaspreise; Verbesserungen bei Betriebsverfahren und Technologie, einschließlich unseres Transformationsprogramms; Investitionen von Schlumberger und der Öl- und Gasindustrie; die Geschäftsstrategien der Kunden von Schlumberger; die Auswirkungen der U.S.-Steuerreform, unseren effektiven Steuersatz, Schlumbergers SPM-Projekte, Joint Ventures und Allianzen, die künftigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die künftige Ertragslage. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Dazu gehören u. a. die Weltwirtschaftslage; Veränderungen bei Ausgaben für Exploration und Förderung aufseiten der Kunden von Schlumberger sowie Veränderungen der Intensität der Exploration und Entwicklung von Erdöl und Erdgas; allgemeine wirtschaftliche, politische und geschäftliche Situationen in Schlüsselregionen der Welt; Währungsrisiken; Preisdruck; Wetter und jahreszeitlich bedingte Faktoren; betriebliche Änderungen, Verzögerungen oder Stornierungen; Rückgänge bei Förderungen, Änderungen von behördlichen Bestimmungen und Rechtsvorschriften, einschließlich der Vorschriften zur Erdöl- und Erdgasexploration in Offshore-Gebieten, zu radioaktiven Strahlenquellen, Sprengmitteln, Chemikalien, Fracking-Dienstleistungen und Initiativen zum Klimaschutz; aber auch die Möglichkeit, dass Technologien neuen Herausforderungen bei der Exploration nicht gerecht werden sowie sonstige Risiken und Unsicherheiten, die in diesem Ergebnisbericht für das dritte Quartal 2018 und auf unseren aktuellen Formblättern 10-K, 10-Q und 8-K aufgeführt sind, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurden. Falls eines oder mehrere dieser und anderer Risiken und Unwägbarkeiten (oder die Folgen solcher Entwicklungen) eintreten oder sich unsere grundlegenden Annahmen als unzutreffend erweisen sollten, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Darstellungen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Schlumberger verneint jegliche Absicht zur Überarbeitung oder öffentlichen Aktualisierung solcher Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Gegebenheiten und lehnt jegliche derartige Verpflichtung ab.

