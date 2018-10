Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Nervosität an den Märkten ist mit den Händen zu greifen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.An den Aktienmärkten gehe es unter heftigen Schwankungen Richtung Süden, die italienischen Risikoaufschläge hingegen würden steigen und US-Präsident Donald Trump zeige Nerven: Das größte Risiko für den Aufschwung sei die FED mit ihren Leitzinserhöhungen, sei in dieser Woche vom Staatschef der USA zu vernehmen gewesen, der offensichtlich eine Wahlniederlage bei den Zwischenwahlen am 6. November fürchte. Dazu hätten sich in der Eurozone schwächere PMI-Einkaufsmanagerindices für Deutschland und Frankreich und ein niedrigerer ifo-Index gesellt. ...

