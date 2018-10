Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Entertainment-Dienstleister DEAG (ISIN DE000A0Z23G6/ WKN A0Z23G) hat zur Wachstumsfinanzierung eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2NBF25/ WKN A2NBF2) mit einem Emissionsvolumen von 25 Mio. Euro an den Markt gebracht, so die Börse Stuttgart.Die fünfjährige Anleihe sei mit einem Kupon von 6,000% ausgestattet und der kleinsten handelbaren Einheit von 1.000 Euro nominal anlegerfreundlich gestückelt. Die Anleihe könne vom Emittenten vorzeitig zum 31.10.2021 zu 102,00% und zum 31.10.2022 zu 101,00% gekündigt werden. Bereits in den ersten beiden Handelstagen der Anleihe habe das am Börsenplatz umgesetzte Volumen etwas mehr als 1 Millionen Euro betragen. (26.10.2018/alc/n/a) ...

