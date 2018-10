Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im September war eine Beruhigung an den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer (EM) zu beobachten, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniWirtschaftsAspirant A (ISIN LU0252123129/ WKN A0JLXV).Vor allem in der Türkei sei es nach einer markanten Leitzinserhöhung um 625 Basispunkte zu einer deutlichen Erholungsbewegung bei den Anleihen und der Lira gekommen. Die türkische Nationalbank habe trotz aller politischer Einflussnahme in der Mitte des Berichtsmonats ihre Unabhängigkeit demonstriert und die Märkte mit einer deutlichen geldpolitischen Straffung überrascht. Die Türkische Lira habe zum Euro um acht Prozent aufgewertet. Darüber hinaus hätten der Chilenische Peso und der Südafrikanische Rand zu einer deutlichen Aufwertung tendiert. Die anhaltend schwierige Lage in Argentinien habe sich hingegen in einer Währungsabwertung von knapp elf Prozent widergespiegelt. ...

