Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Amazon nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2400 US-Dollar belassen. Der Online-Riese habe ein weiteres Mal beständige Resultate ausgewiesen - mit einem deutlich über seinen und den Markterwartungen liegenden operativen Gewinn, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Unternehmensprognose für den operativen Gewinn im Schlussquartal erscheine sehr konservativ. Ein zweiter Rückgang in Folge sei wohl sehr unwahrscheinlich./ajx/la Datum der Analyse: 26.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2018-10-26/13:40

ISIN: US0231351067