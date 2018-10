Hamburg (ots) -



Die auf B2B- und Corporate-Kommunikation spezialisierte Agentur K16 hat beim Deutschen Agenturpreis im Bereich B2B in den Kategorien App und Mailing mit den Kunden Dräger und Ricoh den Wettbewerbssieg eingefahren.



Fünfte Stufe für Ricohs Mailing gezündet



Der erste Platz in der Kategorie Mailing beruht auf der Arbeit für den Dokumentenmanagement-Konzern Ricoh. Das Unternehmen benötigte für das Event DIGITALDRUCK TRIFFT talk ein Kreativmailing, um spannende Einblicke in die Druckveredelung und Medienvielfalt rund um die neue Druckerserie zu geben. Agenturen und Druckereien sollten bereits mit dem Mailing zum Event auf die besonderen Möglichkeiten der fünften Druckstation im Digitaldruck für Neon, Transparenz und Weiß aufmerksam gemacht werden. In Anlehnung an die fünfte Druckstation konzipierte K16 daher unter dem Motto "Fünf ist besser" ein Kreatives Print-Mailing und setzte es mit starken Motiven und mithilfe der beworbenen Druckmöglichkeiten um.



AR für Drägers Zukunftsvisionen



Einen weiteren Sieg erhielt K16 in der Kategorie App. In diesem Fall inszenierte K16 den Medizintechnik-Kunden Dräger aus Lübeck für eine Fachmesse. Drägers Ziel: ihre Visionen für die Sicherheitstechnik der Zukunft präsentieren. Gemeinsam mit World of VR inszenierte K16 Drägers Visionen in einer Augmented Reality-Anwendung namens Smart Plant. Die Anwendung besteht aus einer gestalteten Tischoberfläche, dem sogenannten Marker, und aus einer App, mit welcher die Augmented Reality über zwei Tablets aufgerufen werden konnte. Mit viel Liebe zum Detail ist eine einzigartige Bühne entstanden, welche den Zuschauer visuell und akustisch auf eine Reise mitnimmt. Die Anwendung wird sowohl auf weiteren Messen als auch in einer für Smartphones optimierten Version im Vertrieb eingesetzt.



Erstmalig dabei - mit doppeltem Erfolg



Thomas Lakiewicz, Senior Art Director bei K16 und verantwortlich für die eingereichten Arbeiten, kommentiert:



"Man mag es kaum glauben, aber nach dreißig Jahren am Markt haben wir erstmals Arbeiten bei einem Award eingereicht. Wir legen den Fokus unserer Arbeit immer auf das Kundenprojekt und den Kundennutzen, nicht auf eigens für Awards kreierte Goldideen. Aber gerade deswegen sind wir jetzt natürlich super stolz darauf, dass wir bei unseren ersten Einreichungen gleich zwei Mal den ersten Platz abgeräumt haben. In beiden Projekten haben Projektmanager, Content Strategen und Designer dafür gesorgt, dass das Projekt so exzellent umgesetzt worden ist. Perfekte Beispiele für sehr gute Teamarbeit. Vielen Dank an beide Projektteams!"



Über K16:



K16 entwickelt ganzheitliche Lösungen für B2B- und Corporate Communication. Basierend auf einem tiefen Verständnis für Präsentationen und Corporate Design, unterstützen wir unsere Kunden in Positionierung, Strategie, Konzeption und Storytelling sowie in der visuellen Darstellung. Wir verbinden dabei strategische Beratungskompetenz und kreativen Anspruch mit hoher Verlässlichkeit und technologischem Know-how.



1989 gegründet, arbeiten heute über 110 Beschäftigte in internationalen Teams an fünf Standorten für namhafte Kunden, unter anderem aus den Branchen Industrie, Beratung, Medien und IT.



Über den Wettbewerb Deutscher Agenturpreis:



Der Deutsche Agenturpreis (DA) wird seit 2014 jährlich an Werbe-, Marketing- und Internetagenturen vergeben, die entsprechend Auswertung durch eine Fachjury besonders kreative oder erfolgreiche Projekte realisieren. Am DA 2018 haben 136 Agenturen mit insgesamt 175 Arbeiten teilgenommen.



Nähere Informationen finden Sie auf der Wettbewerbs-Webseite www.deutscher-agenturpreis.de.



