Glaubt man einigen Medienberichten von dieser Woche, so kursiert bereits wieder die Angst am deutschen Aktienmarkt. Angesichts der jüngsten Rücksetzer mag das wenig verwundern, doch ist die Lage tatsächlich schon wieder so bedrohlich? Oder von der anderen Seite betrachtet: Sind das vielleicht sogar schon wieder Einstiegskurse? Tobias Kramer, Herausgeber "Der Zertifikateberater", bei Börse Stuttgart TV. Du willst mehr über den Handel an der Börse wissen? Dann melde Dich zu unseren Börsenseminaren an: https://www.boerse-stuttgart.de/boersenseminare Vergünstigung für Anlegerclubmitglieder und Schüler + Studenten: 10 EUR.