SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE:SAIL), der Marktführer im Bereich Identity-Governance für Unternehmen, stellte eine Reihe neuer Innovationen für IdentityNow vor, die umfassendsten SaaS-Identitäts-Governance-Plattform der Branche. Das Augenmerk der Verbesserungen richtete sich auf das Schließen von Sicherheits- und Compliance-Lücken und die Vereinfachung von Identitätsimplementierungen für Organisationen, die nicht unbedingt über spezielle Identitätsteams und -ressourcen verfügen. Neu bei IdentityNow ist die Dynamic Discovery Engine eine Innovation, die es Nutzern erlaubt, einfach und schnell Richtlinien zu erstellen sowie auf Bewertungen, Dashboards und Berichte zuzugreifen. Infolgedessen sind IdentityNow-Kunden besser in der Lage, sich mit den zunehmenden Herausforderungen im Bereich Sicherheit und Compliance, denen sich heutzutage alle Unternehmen gegenübergestellt sehen, auseinanderzusetzen.

"Eine wesentliche Anforderung zu Beginn unseres Identity-Governance-Vorhabens war für uns die Fähigkeit, Identitätsprozesse soweit wie möglich zu automatisieren, während wir unsere Bilanz im Bereich Prüfung und Compliance verbessern", so Michael Boucher, Senior Director, Information Risk Management, FTD. "Dank SailPoint-IdentityNow konnten wir beim Prüfwesen sofort schnelle Fortschritte erzielen. Gleichzeitig haben wir ein umfassendes Identitätsprogramm, das ein stärkeres Risikomanagement zur Folge hat, während es Nutzern den zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlichen Zugang bietet. All dies konnten wir mit nur einer Fachkraft bewerkstelligen."

SailPoint verfolgt weiterhin seine Innovationsdynamik mit der Einführung der neuen Dynamic Discovery Engine, die in IdentityNow die folgenden Funktionen unterstützt:

Eine rationalisierte Richtlinienverwaltung zur Aufgabenteilung (Separation-of-Duty, SoD), die die Zugangsüberprüfung wesentlich vereinfacht und beschleunigt, indem sie jegliche zugangsbezogenen Interessenkonflikte schnell aufdeckt und automatisierte Richtlinien erstellt, um Compliance zu gewähren.

Dynamische Zugangsüberprüfungen, die Identitätsdaten durchforsten und dabei Zugangsdiskrepanzen unmittelbar überprüfen und korrigieren, wobei Inhaber von Anwendungen und Berechtigungen innerhalb von Sekunden entdeckt und einer gezielten Zertifizierungskampagne unterzogen werden, um Compliance- und Prüfungsanforderungen zu erfüllen.

Personalisierte Dashboards, die jedem Nutzer einen 360-Grad-Überblick über alle identitätsbezogenen Aufgaben bieten, wie etwa einen intuitiven Einblick in Zugangszertifikate oder Berechtigungsanforderungen, die durchgeführt werden müssen.

Eine ausgeklügelte Berichterstattung, die Details aufdeckt und Berichte darüber erzeugt, wer Zugang zu was hat, wann Zugang erteilt wurde und ob gegen Richtlinien verstoßen wurde.

Alle Unternehmen verstehen heutzutage, dass sie Lösungen brauchen, die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen gerecht werden, während sie ihnen Sichtbarkeit und Kontrolle über ihre komplexen IT-Umgebungen und deren Nutzern, die Zugriff darauf haben, verschaffen. Viele Unternehmen tun sich mit Identitäts-Governance schwer, insbesondere Unternehmen, die stark geforderte IT- und Sicherheitsteams haben, wenn es darum geht, das Wachstum des Unternehmens bei einer gleichzeitig robusten Sicherheits- und Compliance-Struktur zu ermöglichen", so Paul Trulove, Chief Product Officer, SailPoint. "Mit IdentityNow vereinfachen wir den anfänglichen Implementierungsprozess, entfernen die tagtägliche Belastung der Aufrechterhaltung der Hardware- und Software-Infrastruktur und optimieren die fortlaufende Verwaltung von Identitätskontrollen. Diese Eigenschaften sind entscheidend, um Identitäts-Governance für sämtliche Unternehmen zugänglich zu machen."

SailPoint, der Marktführer im Bereich Identity-Governance für Unternehmen, macht Kunden auf der ganzen Welt die "Power of Identity" verfügbar. Die offene Identitätsplattform von SailPoint gibt Unternehmen die Möglichkeit, in neue Märkte einzusteigen, ihre Belegschaft zu verstärken, neue Technologien zu übernehmen, schneller Innovationen zu entwickeln und auf globaler Basis wettbewerbsfähig zu sein. Als Pionier in der Branche und Marktführer im Bereich Identity-Governance bietet SailPoint Unternehmen mit komplexen IT-Umgebungen Sicherheit, operative Leistungsfähigkeit und Regelkonformität. SailPoint zählt die größten Unternehmen der Welt in einer Vielzahl von Branchen zu seinen Kunden, darunter: 7 der Top 15 Banken, 4 der Top 6 Krankenkassen und Managed-Care-Anbieter, 9 der Top 15 Sach- und Unfallversicherer, 5 der Top 15 Pharmaunternehmen und 11 der 15 größten Bundesbehörden.

