Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Daimler von 66 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kurszielsenkung reflektiere seine insgesamt reduzierten Schätzungen für den Autobauer sowie eine niedrigere Bewertung des Lkw-Geschäfts, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Schwarz erhöhte seine Schätzungen für die Lkw-Sparte aufgrund anhaltend starker Auftragseingänge in den USA, senkte sie aber für die Bereiche Mercedes und Vans. Wichtig sei die stabile Dividende, da die Dividendenrendite für viele ein zentraler Grund sei, die Aktie zu besitzen./ajx/bek Datum der Analyse: 26.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0155 2018-10-26/15:57

ISIN: DE0007100000