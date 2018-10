Die DZ Bank hat den fairen Wert für Pfeiffer Vacuum von 155 auf 125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Wegen des Handelsstreits, der Konjunkturrisiken und der zurückhaltenden Ausblicke einiger im Vakuumbereich tätigen Halbleiter-Spezialisten habe er seine Schätzungen für 2019 und die Folgejahre gesenkt, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele für 2018 dürften aber erreicht werden. Der Großaktionär Busch könnte zudem das niedrige Kursniveau nutzen, um weiter an Einfluss zu gewinnen./ajx/gl Datum der Analyse: 26.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0163 2018-10-26/16:02

ISIN: DE0006916604