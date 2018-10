Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für MTU Aero Engines nach Zahlen von 195 auf 209 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach üblichem Muster dürften übertroffene Erwartungen zu steigenden Marktschätzungen führen, schrieb Analyst Tan Jun Zhang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die positiven Aspekte seien im Aktienkurs des Triebwerkbauers aber schon angemessen eingepreist. Das Kursziel macht er nun an seinen Schätzungen für 2019 fest./tih/ajx Datum der Analyse: 26.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0173 2018-10-26/16:16

ISIN: DE000A0D9PT0