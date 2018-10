Frankfurt (www.fondscheck.de) - Ein Sieg des als Favorit gehandelten Jair Bolsonaro von der Sozialliberalen Partei (PSL) bei den Stichwahlen in Brasilien dürfte brasilianischen Sach- und Vermögenswerten Aufschwung verleihen, so die Experten von MainFirst Asset Management.Thomas Rutz, Fondsmanager des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced (ISIN LU0816909013/ WKN A1J5H6, A; ISIN LU0816909369/ WKN A1J5H8, A2 EUR), rechne für dieses Szenario konkret mit einer Erholung des Brasilianischen Reals und der Verengung der Credit Spreads brasilianischer Staatsanleihen. "Wir sehen positive Indikatoren, die für einen nachhaltigen Konjunkturaufschwung in Brasilien sprechen", so Rutz. Aktuelle Umfragen, etwa vom Brazilian Institute of Public Opinion and Statistics, würden für die Stichwahlen am 28. Oktober einen Sieg Bolsonaros gegen Fernando Haddad von der Arbeiterpartei (PT) prognostizieren. ...

