Die 24. China Yiwu International Commodities Fair ist am 25.10.2018 in Yiwu City in der Provinz Zhejiang erfolgreich zu Ende gegangen.

Als größte Messe der Provinz beherbergte die diesjährige Yiwu Fair 4.136 internationale Standardstände von 2.150 Ausstellern aus dem Ausland, darunter USA, Russland, Deutschland und Portugal, und aus den 26 Provinzen, Gemeinden und autonomen Regionen Chinas. Auf einer Fläche von insgesamt 100.000 m2 in zehn Hallen waren 14 Branchen vertreten. Präsentiert wurden in Zhejiang hergestellte Produkte, eine Ausstellung zum Thema "Standard", Mode, Kristall aus Pujiang, Heimtierbedarf, Schließgarnituren, internationale Markenallianzen, Gepäck, modische Accessoires, Erzeugnisse für einen smarten Lebensstil, eine gemeinsame Ausstellung der Yicaibao-Aussteller, innovatives Design, Handarbeiten der Frauenvereinigung, Berg-Küsten-Kooperation, E-Commerce- und Handelsdienste und grenzüberschreitender E-Commerce. Mit mehr als 60.000 Transaktionen und Bekundungen von Kooperationsabsichten wurde ein Gesamtumsatz von 18,428 Milliarden Renminbi erzielt (3,1 mehr als im Vorjahr).

Die fünftägige Veranstaltung zog 204.695 Besucher und Käufer an (ein Plus von 13,09 gegenüber 2017). Darunter waren 58.462 professionelle Käufer (eine Steigerung von 2,8 im Jahresvergleich). Unter den Besuchern waren 8.066 internationale Käufer aus 179 Ländern und Regionen, die meisten davon aus Indien, Pakistan, Südkorea, Jemen, Taiwan, Ägypten, Irak, Indonesien, Afghanistan und Malaysia. Zu den Ausstellern auf der Yiwu Fair gehörten 56 der 65 "Belt and Road"-Länder und -Regionen.

In diesem Jahr wurden die "1+1+X"-Standardausstellungsbereiche eröffnet, darunter der Bereich "Standards", der markenbezogene Bereich "Zhejiang Standards" und mehrere Bereiche für die Demonstration von Branchenstandards. Damit sollen anhand von Standards die Verbesserung der Qualität und der internationale Handel unterstützt werden. Dies war außerdem das dritte Jahr, in dem auf der Yiwu Fair in Zusammenarbeit mit "Zhejiang Standards" Produkte präsentiert wurden, die den höchsten Standards von Zhejiang entsprechen.

Während der Yiwu Fair fanden zudem zahlreiche Konferenzen und Meetings zum Knüpfen von Geschäftskontakten statt, darunter das 15.China Standardization Forum, die Small and Medium Enterprise Standardization (International) Conference, der China Retail Industry Department Stores Procurement (Yiwu) Summit 2018, die China Yiwu Design Week 2018 und der Cross-border Masters Summit 2018. Damit sollten nicht nur Verhandlungen mit Blick auf den Konsumgüterhandel und die Zusammenarbeit von kleinen und mittleren Unternehmen gefördert, sondern auch Zhejiang und Yiwu als Urheber globaler Konsumgüterstandards positioniert werden.

