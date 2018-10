Kleinmachnow (ots) -



SEIT DEM 24.10.2018 IST INGMAR PIEN ALLEINIGER GESCHÄFTFÜHRENDER GESELLSCHAFTER BEI SG AUTOMOTIVE GMBH.



Der Unternehmensberater Ingmar Pien übernimmt mit Wirkung zum 24.10.2018 als alleiniger geschäftsführender Gesellschafter die Leitung der SG Automotive mit Sitz in Konjice, Slovenien. Herr Pien wird die Firmenanteile von Robert Grah, der seit 2010 die Firmengeschicke leitete, übernehmen. Herr Grah wird mit der Übernahme aus dem Unternehmen ausscheiden.



Zu den übernommenen Firmenanteilen gehört auch die Firma Technoplast sowie Grah Automotive in Serbien, insgesamt sind ca. 1000 Mitarbeiter von der Firmenübernahme betroffen. Die Firmen werden in die neu gegründete SG Automotive GmbH mit Sitz in Kleinmachnow bei Berlin eingegliedert.



Die Sektion Grah Lighting bleibt in den Händen von Robert Grah.



ÜBER SG AUTOMOTIVE



SG AUTOMOTIVE ist Hersteller modernster LED Technologie, die vornehmlich in der Automobilindustrie eingesetzt wird. Mit den Firmen Technoplast und Grah Automotive stellen die Firmen mit Werken in Serbien und Slovenien, high-tech Elektronik auf höchstem Niveau her. Die Produkte von SG Automotive werden von Automobilherstellern wie Daimler Benz, VW, BMW angefragt und gemeinsam mit ihnen entwickelt. Inzwischen wird insbesondere das Know-How der elektronischen Teile wie Kabelbäume und Leiterplatten auch von Herstellern aus dem Konsumgüterbereich wie Bosch, Bose und Hilti abgenommen.



Technoplast übernimmt die Spritzguss Produktion von Plastikteilen, die u.a. beim Automobilbau verwendet werden.



ZU INGMAR PIEN



Ingmar Pien ist Inhaber der Unternehmensberatung PMP Pien Management GmbH mit Sitz im EUROPARC Dreilinden in Kleinmachnow. In den vergangenen 16 Jahren leitete Herr Pien zahlreiche Projekte und übernahm zeitweise als Interimsmanager wichtige Beratungsleistungen für Unternehmen. Die PMP Pien Management GmbH berät vornehmlich die Automobilbranche in der Optimierung und Strukturierung von Logistik und Produktion entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines Unternehmens.



KONTAKT: SG AUTOMOTIVE GMBH Ingmar Pien Albert-Einstein-Ring 15 14532 Kleinmachnow Tel. 033203/8581-0 Mail: contact@sga.si