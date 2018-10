Bonn (ots) - Wenn sich der Trend am Wahlabend bestätigt, werden auch bei der Hessenwahl CDU und SPD die Wahlverlierer sein - die Parteien der Großkoalitionäre der Bundesregierung. Jubeln werden wieder die Anderen.



Die Zustimmungsverluste werden sich 13 Monate nach der Bundestagswahl auf hohem Niveau verstetigt haben.



Welche Schlüsse und welche Konsequenzen ziehen die Großkoalitionäre in Berlin aus dieser Entwicklung? Wie stellen sich die Parteien inhaltlich und programmatisch auf? Welche personellen Konsequenzen werden gezogen? Kippt jetzt die Große Koalition?



Helge Fuhst diskutiert u.a. mit Hilde Mattheis, SPD.



http://ots.de/OBIRSO



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de