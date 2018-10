LBC Tank Terminals kündigte heute eine Telefonkonferenz an, um die Finanzergebnisse des Unternehmens aus dem 4. Quartal des Geschäftsjahres 2018 zu erörtern, das am 30. Juni 2018 endete.

Die Ergebnisse werden heute, am Freitag, den 26.Oktober 2018 veröffentlicht. Dem folgt am Dienstag, den 6.November 2018 um 16:00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) bzw. um 10:00 Uhr (Eastern Standard Time) eine Telefonkonferenz für alle Investoren.

Detailangaben zur Telefonkonferenz und der Jahresabschluss werden auf der Intralinks-Website bereitgestellt.

Investoren in Schuldscheindarlehen (Senior Notes) von LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V., die 2023 fällig sind, können den Zugang zu Intralinks per E-Mail an folgende Adresse beantragen: investors@lbctt.com.

LBC Tank Terminals

LBC Tank Terminals ist ein weltweit führender, unabhängiger Betreiber von Flüssigkeitsspeichern für Petrochemie-, Erdöl- und Basisölprodukte. LBC besitzt und betreibt ein weltweites Netz von Terminals an den wichtigsten Standorten in den USA, in Europa und China und bietet Lade- und Entladeleistungen für alle Verkehrsträger. Dem gesamten Ethos des Unternehmens liegt unser Fokus auf sozialverantwortlicher Unternehmensführung zugrunde. Wir sind bestrebt, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben und dafür zu sorgen, dass es in unserem Verantwortungsbereich kein gefährliches Produkt geben wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.lbctt.com

Contacts:

LBC Belgium Holding NV

Steven Pauwels, Tel. 0032 15 28 73 10

s-pauwels@lbctt.com