Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 22. bis 26.10.2018

MONTAG

DZ Bank senkt Linde z.U.e. auf 'Halten' - Fairer Wert hoch

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Linde z.U.e. nach der unter Auflagen genehmigten Fusion mit Praxair durch die US-Wettbewerbsbehörde FTC von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 226 auf 235 Euro angehoben. Die für die FTC-Genehmigung erforderlichen Verkäufe in den USA seien reine Formsache, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund des zuletzt starken Linde-Kursanstiegs sieht er trotz des höheren fairen Wertes aber nur noch ein begrenztes Kurspotenzial, begründete er die Umstufung.

Baader Bank senkt BASF auf 'Sell' und Ziel auf 65 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat BASF von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 85 auf 65 Euro gesenkt. Trotz der anspruchslosen Bewertung habe die Aktie des Chemiekonzerns kein Aufwärtspotenzial, begründete Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie seine Neueinschätzung. Die Zahlen zum dritten Quartal könnten enttäuschen - ungeachtet der jüngst gesenkten, aber immer noch zu optimistischen Konsensschätzungen. Der neue Jahresausblick der Ludwigshafener könnte sich zudem als ehrgeizig erweisen. Mayer reduzierte daher seine Gewinnprognosen.

DZ Bank senkt Henkel auf 'Halten' und fairen Wert auf 105 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Henkel von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 122 auf 105 Euro gesenkt. Aufgrund des starken Engagements des Konsumgüterkonzerns in den Schwellenländern und der gegenwärtigen Turbulenzen auf diesen Märkten habe er die Risikokomponente in seinem Bewertungsmodell erhöht, begründete Analyst Herbert Sturm seine negativere Einschätzung der Aktie in einer am Montag vorliegenden Studie.

DIENSTAG

Credit Suisse hebt Airbus auf 'Outperform' und Ziel auf 120 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Airbus von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 110 auf 120 Euro angehoben. Die von unternehmensspezifischen Nachrichten und allgemeinen Marktentwicklungen hervorgerufene Schwankungsbreite der Aktie biete ein Kaufgelegenheit, begründete Analyst Olivier Brochet sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern dürfte auch bei steigenden Investitionen kein Problem haben, neben den normalen Dividendenzahlungen in den kommenden Jahren den Aktionären noch was draufzulegen.

Warburg Research senkt Rational auf 'Hold' und Ziel auf 610 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Rational von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 620 auf 610 Euro gesenkt. Nachdem sich die Aktie des Profiküchen-Ausrüsters in den vergangenen zwölf Monaten besser als der Markt entwickelt habe, bestehe mittlerweile nur noch wenig Aufwärtspotenzial, begründete Analyst Cansu Tatar sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte zudem seine Gewinnprognosen für die Jahre 2018 bis 2020.

Equinet hebt Leoni auf 'Accumulate' - Ziel runter auf 34 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat die Leoni-Aktie nach dem jüngsten Kursrutsch von "Neutral" auf "Accumulate" hochgestuft. Wegen der Gewinnwarnung senkte Analyst Tim Schuldt in einer am Dienstag vorliegenden Studie allerdings sein Kursziel von 41 Euro auf 34 Euro. Die reduzierten Ziele des Autozulieferers für das laufende Jahr seien eine böse Überraschung gewesen. Die Kennziffern zum dritten Quartal hätten dagegen seine vorsichtigen Prognosen in etwa getroffen. Die neue Einschätzung der Aktie begründete er mit seinen angepassten Schätzungen und den gesunkenen Bewertungsmultiplikatoren.

MITTWOCH

CFRA hebt Deutsche Bank auf 'Hold' und Ziel auf 9,50 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat die Aktie der Deutschen Bank nach Zahlen zum dritten Quartal von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 9,00 auf 9,50 Euro angehoben. Die Kennziffern der Bank hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da die Aktie im bisherigen Jahresverlauf aber bereits mehr als 40 Prozent an Wert verloren habe, seien die negativen Einflussfaktoren bereits angemessen eingepreist, begründete er sein neues Anlagevotum.

Merrill Lynch hebt Daimler auf 'Buy' - Ziel 68 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Daimler von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel bei 68 Euro belassen. Die Aktie des Autobauers sei nach der zurückliegenden Kursflaute mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,8 so niedrig wie noch nie bewertet, schreibt Analyst Fraser Hill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts. Zudem liege die Dividendenrendite bei 7,1 Prozent, wobei Renditen von über 6,2 Prozent in der Vergangenheit zuverlässig zu einer überdurchschnittlichen Entwicklung geführt hätten. 2019 sollte das Unternehmen von drei Markteinführungen von SUVs profitieren.

Warburg Research hebt Sartorius auf 'Buy' - Ziel 145 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Sartorius nach den Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 141 auf 145 Euro angehoben. Die Zahlen des Biotechnologieunternehmens für das dritte Quartals seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In einem möglichen zyklischen Abschwung biete die Aktie nach der jüngsten Korrektur defensive Qualitäten angesichts der starken langfristigen Wachstumstreiber.

DONNERSTAG

Mainfirst senkt Infineon auf 'Neutral' und Ziel auf 20 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat Infineon von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 28,50 auf 20,00 Euro gesenkt. Analyst Jürgen Wagner begründete dies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der zuletzt deutlich verschlechterten Nachrichtenlage und dem Risiko, dass sich die Nachfrage im kommenden Jahr stärker abkühle als bislang erwartet. Der Halbleiterkonzern könnte hierunter angesichts seines Kapazitätsausbaus besonders leiden, so der Experte.

Credit Suisse senkt AMS auf 'Neutral' und Ziel auf 40 Franken

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat AMS nach Quartalszahlen und einem Ausblick von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 67 auf 40 Franken gesenkt. Nach der Bekanntgabe enttäuschender Geschäftsziele für das vierte Quartal habe er seine Gewinnprognosen (Ebit) für den Halbleiterhersteller der Jahre 2018 bis 2020 reduziert, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

HSBC hebt Krones auf 'Buy' - Ziel gesenkt auf 95 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Krones nach einer Gewinnwarnung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 106 auf 95 Euro gesenkt. Schlechte Nachrichten sollten Anleger zum Kauf nutzen, schrieb Analyst Jörg-Andre Finke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Warnung des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen sei allzu überraschend nicht. Der Fokus dürfte sich nun wieder auf die mittelfristigen Chancen und auf das defensive Wachstumsprofil des SDax-Konzerns richten.

FREITAG

UBS hebt FMC auf 'Buy' - Ziel runter auf 82 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius Medical Care (FMC) von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 86 auf 82 Euro gesenkt. Analyst Ian Douglas-Pennant sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Eckdaten des Dialysespezialisten eine gute Kaufchance. Die Kommentare zu den Aussichten hätten die Anleger etwas verunsichert, die Situation in der Branche sei aber intakt: Die Profitabilität sollte nach ihrem Rückfall vom Rekordniveau nun langfristig stabil bleiben. Die Aktie preise indes mit ihrer tiefsten Bewertung der vergangenen Jahre ein zu niedriges Margenniveau ein.

Berenberg senkt Covestro auf 'Hold' und Ziel auf 63 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Covestro von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 86 auf 63 Euro gesenkt. Die Aktie des Chemiekonzerns gehöre zu den am günstigsten bewerteten Aktien im Sektor, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das allein rechtfertige aber wegen der Perspektiven keine Kaufempfehlung. Die Markterwartungen für das Jahr 2019 seien wegen rückläufiger Preise für die Chemikalie MDI unerreichbar geworden.

NordLB hebt MTU auf 'Kaufen' und Ziel auf 205 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat MTU nach Zahlen und einem erneut angehobenen Ausblick von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 190 auf 205 Euro angehoben. Die nach oben geschraubte Jahresprognose des Triebwerksherstellers erscheine eher konservativ, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte betont daher, dass ein höheres Bewertungsniveau bei der Aktie gerechtfertigt wäre.

/he

AXC0274 2018-10-26/21:50