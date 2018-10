Die Blackstone Resources AG (SWX: BLS; STU: 4BR, FRA: 4BR, BEB: 4BR) hat ihr Erkundungsbohrprogramm in der Mongolei begonnen. Die Bohrungen erfolgen auf bis zu 2.000 Metern Streichlänge, wo sich laut historischen Daten und Studien erhebliche Ressourcen an Molybdän, Kupfer und Gold befinden. Sie werden an drei Stellen in einem Gebiet durchgeführt, in dem wir über Explorationskonzessionen verfügen: Shar Tolgoi, Ar Nuur und Suvanga.

Es haben bereits umfangreiche Feldarbeiten, Schreibtischstudien, geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen stattgefunden. Historische Daten lassen auf Vorkommen von 0,5 Millionen Tonnen Molybdän schließen.

In der geophysikalischen Phase des Prospektionsprogramms wurde eine detaillierte magnetische Erkundung des konzessionierten Gebietes durchgeführt. Die Daten aus dieser Studie dienen der Untermauerung unserer historischen Analyse dazu, an welchen Stellen der bekannten Ressourcengebiete gebohrt werden sollte. Die Ergebnisse werden uns bei der Entdeckung weiterer Ressourcen helfen.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Blackstone Resources AG. Die Ergebnisse dieses Bohrprogramms werden analysiert und unseren heutigen Kenntnisstand zu den Ressourcen in diesem Gebiet erhöhen. Es wird zudem Teil einer künftigen detaillierten Machbarkeitsstudie sein, mit der die Produktionsphase des Projekts eingeleitet wird.

Blackstone Resources AG

Blackstone Resources ist eine Schweizer Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in Baar (Kanton Zug), die sich im Bereich Primärmetalle auf den Batteriemetallmarkt konzentriert. Darüber hinaus errichtet, entwickelt und betreibt sie Raffinerien für Gold und Batteriemetalle. Sie bietet direkte Beteiligungen an Batteriemetallen, da aufgrund der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen große Mengen dieser Metalle wie Kobalt, Mangan, Molybdän, Graphit und Lithium benötigt werden. Blackstone Resources hat zudem ein Forschungsprogramm über neue Batterietechnologien gestartet.

