Turbulente Wochen am Kapitalmarkt - auch dem KMU-Anleihen-Markt ergeht es in der KW 43 (22.10 bis 26.10.2018) nicht anders: zunächst platziert die DEAG Deutsche Entertainment AG ihre 6,00%-Debüt-Anleihe 2018/23 (WKN: A2NBF2) mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 20 Millionen Euro am Anfang der Woche, ehe einen Tag später die paragon GmbH & Co. KGaA ihre Anleihen-Emission angesichts eines "aktuell sehr schwierigen und volatilen Marktumfelds" abbricht. paragon hatte eigentlich die Emission ihrer dritten Unternehmensanleihe 2018/23 mit einem Zielvolumen von bis zu 50 Millionen Euro und einer Zinsspanne zwischen 4,25% und 4,75% p.a. angestrebt.

Von dem volatilen Markt lässt sich die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH nicht abschrecken. Sie begibt sich einmal mehr auf den KMU-Anleihen-Markt und emittiert ihre nunmehr vierte Unternehmensanleihe. Der neue Minibond 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) hat ein Volumen von bis zu 12,5 Millionen Euro und wird mit 6,5% p.a. verzinst. Die Anleihen Finder Redaktion hat vor Beginn der Zeichnungsphase im November mit dem NZWL-Chef Dr. Hubertus Bartsch über die aktuelle Entwicklung des Leipziger Automobilzulieferers gesprochen. Auch die UBM Development AG begibt eine neue Anleihe 2018/23 mit einem Volumen von bis zu 100 Millionen Euro (inkl. Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu 120 Millionen Euro). Der jährliche Kupon der neuen UBM-Anleihe 2018/23 liegt bei 3,125 %, die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Zudem können Anleger der UBM-Anleihe 2014/19 einen Umtausch in den neuen Bond vornehmen.

Die Ferratum Capital Germany GmbH, eine 100%-Tochtergesellschaft des finnischen Ferratum-Fintech-Konzerns, hat unterdessen nach der erfolgreichen Platzierung ihrer im Mai begebenen Anleihe 2018/22 zwei Unternehmensanleihe termingetreu im Oktober 2018 zurückgezahlt. Dabei handelt es sich um die Ferratum-Anleihe 2013/18 (ISIN: DE000A1X3VZ3) mit einem Gesamtvolumen von 25 ...

