Düsseldorf (ots) - Von einem Saisonauftakt noch im Oktober wie in diesem Jahr wird sich der alpine Ski-Rennsport nach Einschätzung von Diplom-Meteorologe Karsten Schwanke schon bald verabschieden müssen. "Dass man die Ski-Saison Ende Oktober auf dem Gletscher in Sölden beginnen kann, werden wir noch zehn, 20 Jahre erleben, aber dann wird es vorbei sein", sagte der Wetterexperte der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Für die deutschen Mittelgebirge prognostiziert Schwanke sogar ein konkretes Ende allen Wintersports. "Wir werden auch in 50 Jahren noch Schneefälle im Hochsauerland haben, aber sie werden seltener werden, die Frostperiode wird kürzer und das wird dem Wintersport, davon bin ich überzeugt, in unseren Mittelgebirgen noch in diesem Jahrhundert den Garaus machen", sagte er.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621