Unterföhring (ots) - Erfolgreicher Fun Freitag mit Luke Mockridge und Martina Hill in SAT.1: Die Zeitreise-Show "LUKE! Die 2000er und ich" begeistert 13,7 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer in der Prime Time. Spitzenauftakt für "Die Martina Hill Show" im Anschluss: Die "Queen of Comedy" startet mit 15,0 Prozent Marktanteil für ihre erste eigene Comedyshow.



Mehr Luke Mockridge gibt es bereits am Sonntag bei "LUKE! Die Woche und ich" (28. Oktober, 22:50 Uhr) in SAT.1 mit Samy Deluxe (feat. Afrob, feat. Eko Fresh) als Studioband und zusammen mit seinem Gast Comedian Öczan Coser inszeniert Luke "Romeo und Julia" neu. Die nächste Ausgabe "Die Martina Hill Show" läuft am Freitag, 2. November, um 22:45 Uhr in SAT.1.



Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 27.10.2018 (vorläufig gewichtet)



