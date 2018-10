Calw (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Studie "Deutschlands Beste", initiiert von Focus Money und in Kooperation mit IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung, untersuchte 20.000 Marken aus 258 Produktsegmenten auf die Wahrnehmung durch Kunden.



Basis der Studie, die am 27.10.2018 in einem Focus-Sonderheft veröffentlicht wird, sind fast 34 Millionen Kundenstimmen aus Online-Medien und Social Media, die im Zeitraum 01.12.2017 bis 31.05.2018 getroffen wurden.



Besonders positiv schneidet hier ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty ab. Im Bereich "Gesichtspflege & Kosmetik" konnten sich insgesamt 30 Marken etablieren. Mit 86,2 Punkten belegt die Naturkosmetikmarke aus dem Schwarzwald Platz 9 unter den Kosmetikmarken, die jedoch allesamt der konventionellen Kosmetik zuzuordnen sind. Somit ist ANNEMARIE BÖRLIND die Nummer 1 der Naturkosmetikmarken und darf sich ab sofort mit dem Siegel "Deutschlands Beste Gesichtspflege & Kosmetik" schmücken.



OTS: Börlind GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/109254 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_109254.rss2



Pressekontakt: Börlind GmbH Silva Imken Leiterin Unternehmenskommunikation & Online-Strategie T: +49 (0)7051 6000-959 s.imken@boerlind.com