Wenige Tage nachdem UZE Mobility angekündigt hatte, kostenlos E-Transporter verleihen zu wollen, vermeldet das Startup einen Großinvestor: Die Fahrzeug-Werke LUEG AG, einer der größten Vertriebspartner von Daimler in Deutschland, investiert in UZE Mobility eine Million Euro. Damit hat das Aachener Startup bereits in der Pre-Seed-Runde rund 2,25 Millionen Euro eingesammelt. Zudem steigt LUEG auch als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...