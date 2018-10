* Starke Kaufsignale für Gold* Baisse an den Aktienmärkten* Große Chancen an den Aktien- und Edelmetallmärkten* Kommen Sie zur Edelmetallmesse nach München* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Wie arbeiten eigentlich unsere Steuerschätzer?

Liebe Leser,



wie von mir vorhergesagt, ist der DAX seit Anfang Oktober um knapp 10% gefallen, während der Goldpreis um 5% gestiegen ist. Diese gegenläufige Entwicklung werden Sie in den kommenden Monaten noch häufiger zu sehen bekommen.



Die Kombination aus fallenden Aktienmärkten und steigenden Edelmetallen hat es in der Vergangenheit schon häufiger gegeben. Besonders ausgeprägt war sie bemerkenswerterweise in den Jahren 2001 bis 2003.



Das ist deshalb so bemerkenswert, weil die aktuelle Lage sehr dem damaligen Geschehen gleicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...