Straubing (ots) - Dennoch stellt sich die Frage, ob ein Platzen der GroKo mit Neuwahlen nicht die große Blockade in Berlin auflösen könnte. Um diesen Schritt zu wagen, wäre allerdings bei den Beteiligten eine gehörige Portion Mut notwendig - womöglich auch der Mut der Verzweiflung. Aber dazu war das Ergebnis der Hessenwahl einfach nicht schlecht genug. Und so wird sich trotz aller Unkenrufe der vergangenen Monate wohl weit weniger ändern, als allerlei Experten herbeizureden versuchten. Doch wenn in der GroKo die Erkenntnis reift, dass man doch einfach nur vernünftig regieren muss, um vom Wähler belohnt zu werden, wäre schon viel erreicht.



