- 18 Jahre alter SKODA Werksfahrer Kalle Rovanperä und Copilot Jonne Halttunen siegen in der WRC 2-Kategorie beim vorletzten Lauf der FIA Rallye-WM 2018 in Spanien - Am Tag des hundertsten Jahrestags der Gründung der Tschechoslowakei feiern Jan Kopecky/Pavel Dresler (SKODA FABIA R5) ihren WRC 2-Titelgewinn mit Rang zwei - SKODA Piloten gewannen elf der bisher zwölf WRC 2-Läufe der Rallye-Weltmeisterschaft 2018, Werksteam feiert vierten Doppelsieg der Saison - SKODA Werksfahrer belegen jetzt die ersten drei Plätze in der WRC 2-Tabelle



Spiel, Satz und Sieg: SKODA Junior Kalle Rovanperä und Beifahrer Jonne Halttunen (FIN/FIN) gewannen die WRC 2-Kategorie bei der Rallye Spanien (25. bis 28. Oktober 2018), dem zwölften Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2018. Am Tag der Feiern zum 100. Geburtstag der Tschechoslowakei krönte das tschechische SKODA Werksteam Jan Kopecky/Pavel Dresler (CZE/CZE) außerdem ihren vorzeitigen Gewinn des WRC 2-Championats 2018 mit einem zweiten Platz. Bereits vor der Veranstaltung hatte SKODA Motorsport auch den Gesamtsieg in der Teamwertung WRC 2 sichergestellt und damit das Jahr 2018 zum erfolgreichsten in seiner Geschichte gemacht (Titel vorbehaltlich der offiziellen Veröffentlichung der Resultate durch die FIA).



Sonne und Schotter, Regen und Asphalt - die RallyRACC Catalunya-Rally de España, wie die Veranstaltung offiziell heißt, hielt für die 20 Teams in der WRC 2-Kategorie unterschiedlichste Herausforderungen bereit. Nachdem sie die auf Schotter ausgetragene erste Tagesetappe am Freitag noch auf Rang zwei beendet hatten, übernahmen SKODA Youngster Kalle Rovanperä und Beifahrer Jonne Halttunen im Laufe der verregneten Samstagsetappe auf Asphalt die Führung und verteidigten diese bis ins Ziel. Mit ihrem zweiten Saisonsieg verbesserten sie sich außerdem auf Rang drei in der WRC 2-Meisterschaftstabelle hinter ihren Teamkollegen Jan Kopecky und Pontus Tidemand. Die bereits als WRC 2-Champions feststehenden Jan Kopecky und Pavel Dresler erzielten Rang zwei.



Am Sonntag, zur Schlussetappe der Rallye, standen vier Prüfungen über zusammen 61,70 Kilometer auf dem Programm. Die SKODA FABIA R5 Besatzungen Rovanperä/Halttunen und Kopecky/Dresler lieferten erneut eine fehlerfreie Vorstellung ab und bescherten dem Team von SKODA Motorsport den vierten Doppelsieg in der WRC 2-Saison 2018. Auf dem Podium in Salou war der frisch gebackene WRC 2-Champion Jan Kopecky überglücklich. "Das ist ein ganz besonderer Tag für mich. Heute feiert mein Heimatland den hundertsten Tag seiner Gründung und wir freuen uns, mit dem Sieg im WRC 2-Championat eine fantastische Saison krönen zu können!" Einer der ersten Gratulanten in Salou war Christian Strube, Vorstand für Technische Entwicklung SKODA AUTO. SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek ergänzte: "Nun haben wir allen Grund zu feiern. Kalle und Jan haben einen tollen Job gemacht. Das ganze Team hat es ermöglicht, dass wir das erfolgreichste Jahr in der Geschichte von SKODA Motorsport erleben dürfen!"



Endergebnis Rallye Spanien (WRC 2)



1. Rovanperä/Halttunen (FIN/FIN), SKODA FABIA R5, 3:20.47,6 Stunden 2. Kopecky/Dresler (CZE/CZE), SKODA FABIA R5, +8,5 Sekunden 3. P. Solberg/Engan (NOR/NOR), Volkswagen Polo GTI R5, +1.36,6 Minuten 4. Kajetanovicz/Szczepaniak (POL/POL), Ford Fiesta R5, +1.59,6 Minuten 5. Solans/Marti (ESP/ESP), Ford Fiesta R5, +2.59,3 Minuten



Gesamtwertung WRC 2 (nach 12 von 13 Läufen)



1. Jan Kopecky (CZR), SKODA, 143 Punkte 2. Pontus Tidemand (SWE), SKODA, 111 Punkte 3. Rovanperä (FIN), SKODA, 90 Punkte 4. Gus Greensmith (GBR), Ford, 70 Punkte



Zahl des Tages: 11



SKODA Teams feierten bei den bislang zwölf Läufen der Saison 2018 elf Siege in der WRC 2-Kategorie der FIA Rallye-Weltmeisterschaft.



Der Kalender 2018 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)



Veranstaltung Datum Rallye Monte Carlo 25.01.-28.01.2018 Rallye Schweden 15.02.-18.02.2018 Rallye Mexiko 08.03.-11.03.2018 Rallye Frankreich/Tour de Corse 05.04.-08.04.2018 Rallye Argentinien 26.04.-29.04.2018 Rallye Portugal 17.05.-20.05.2018 Rallye Italien 07.06.-10.06.2018 Rallye Finnland 26.07.-29.07.2018 Rallye Deutschland 16.08.-19.08.2018 Rallye Türkei 13.09.-16.09.2018 Rallye Großbritannien 04.10.-07.10.2018 Rallye Spanien 25.10.-28.10.2018 Rallye Australien 15.11.-18.11.2018



