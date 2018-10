Die griechische Schuldenkrise wird sich nach den Worten von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) in Italien so nicht wiederholen. Die italienische Volkswirtschaft habe mehr Substanz als die griechische, sagte Löger dem deutschen "Handelsblatt". Und es habe in Italien - anders als damals in Griechenland - immerhin einige Strukturreformen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...