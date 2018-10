Düsseldorf (ots) - von Godehard Uhlemann



Der Anschlag in der Synagoge von Pittsburgh war eine politisch motivierte Tat. Menschen werden in einem Gotteshaus erschossen, nur weil dem Täter deren geistig-religiöse Ausrichtung nicht passt. Welch ein Fanal. Präsident Donald Trump beklagt den zunehmenden Hass in den USA. Das Land befindet sich am Vorabend von Kongresswahlen in aufgeheiztem Zustand. Der Präsident hat mit seiner aggressiven Rhetorik viel zur Verrohung der Gesellschaft beigetragen. Trump war nie ein ausgleichendes Element für die Gesellschaft. Labile Menschen fühlen sich von seiner polarisierenden Art angestachelt. Wer Bombenpaketen oder Attentaten Einhalt gebieten will, muss aufklären und Unwissen, Vorurteile und den Hass auf Andersdenkende bekämpfen. Das fängt mit der eigenen Wortwahl in der politischen Auseinandersetzung an.



