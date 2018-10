Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Onlineportal-Betreibers Scout24 vor Zahlen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 43,20 Euro belassen. Die Anzeichen für eine weitere Steigerung der kurzfristigen operativen Dynamik beim Immobilienportal IS24 mehrten sich, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts des 30-prozentigen Kursrückgangs sieht er zugleich die Sorgen über Veränderungen im Management und mögliche regulatorische Änderungen bereits eingepreist. Dazu blieben die langfristigen Aussichten in allen Bereichen robust./gl/ck Datum der Analyse: 29.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-10-29/08:12

ISIN: DE000A12DM80