Die Aktie von ThyssenKrupp kommt nach wie vor nicht in die Gänge. Auch nach der Ernennung von Guido Kerkhoff zum neuen Chef und der Strategie, den Konzern in zwei Teile zu zerschlagen, bleiben die Anleger vorsichtig. Das Problem: Es gibt noch immer viele Risiken wie beispielsweise die Überkapazitäten in der Stahlbranche.

Den vollständigen Artikel lesen ...