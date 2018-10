CEO Daniel Fink scheidet im Frühjahr 2019 bei der MAX Automation SE aus DGAP-Ad-hoc: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Personalie CEO Daniel Fink scheidet im Frühjahr 2019 bei der MAX Automation SE aus 29.10.2018 / 16:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MAX Automation SE, Düsseldorf Ad hoc-Mitteilung (gemäß § 17 MAR) CEO Daniel Fink scheidet im Frühjahr 2019 bei der MAX Automation SE aus Düsseldorf, 29.10.2018 - Der geschäftsführende Direktor (CEO) der MAX Automation, Daniel Fink (57), wird seinen zum 31. März 2019 auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern, um sich zukünftig neuen Aufgaben zuzuwenden. Zeitgleich wird er seinen Sitz im Verwaltungsrat des Unternehmens niederlegen. Herr Fink wird dem Unternehmen in der eingeleiteten strategischen Neuausrichtung in beratender Funktion voraussichtlich weiter zur Verfügung stehen und insbesondere den Veräußerungsprozess der Unternehmen im Bereich Montageautomation /Sondermaschinenbau für die Automobilindustrie bis zum Abschluss begleiten. Das Management der MAX Automation besteht bisher aus zwei geschäftsführenden Direktoren, die zugleich Mitglied im Verwaltungsrat sind. Zukünftig soll der Sitz von Herrn Fink im Verwaltungsrat durch ein nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied besetzt werden. Der geschäftsführende Direktor Andreas Krause wird künftig die MAX Automation allein vertreten und weiterhin im Verwaltungsrat der Gesellschaft vertreten sein. Kontakt: Cardo Communications GmbH Tel.: +49 3024087620 Mail: dgl@cardocommunications.com Über die MAX Automation SE Die MAX Automation SE (WKN: A2DA58) mit Sitz in Düsseldorf ist ein international tätiger Hightech-Maschinenbaukonzern und führender Komplettanbieter integrierter und komplexer System- und Komponentenlösungen. Das operative Geschäft gliedert sich in zwei Konzernbereiche: Im Bereich Industrieautomation mit den Geschäftsfeldern Life Science Automation, Process Technologies, New Automation Technologies und Mobility Automation agiert der Konzern durch sein umfassendes technologisches Know-how als Innovationsführer in der Entwicklung und Fertigung von integrierten und proprietären Lösungen für Produktion und Montage in den Branchen Medizintechnik, Automobilindustrie, Verpackungsautomation und Elektronikindustrie. Im Bereich Umwelttechnik entwickelt und installiert MAX Automation technologisch komplexe Anlagen für die Recycling-, Energie- und Rohstoffindustrie. www.maxautomation.com 29.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MAX Automation SE Breite Straße 29-31 40213 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 90991-0 Fax: +49 (0)211 90991-11 E-Mail: Investor.Relation@maxautomation.com Internet: www.maxautomation.com ISIN: DE000A2DA588 WKN: A2DA58 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 739021 29.10.2018 CET/CEST ISIN DE000A2DA588 AXC0243 2018-10-29/16:58