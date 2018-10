Basic Resources AG: Ordentliche Hauptversammlung mit Satzungsänderungen DGAP-Ad-hoc: Basic Resources AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Basic Resources AG: Ordentliche Hauptversammlung mit Satzungsänderungen 29.10.2018 / 19:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Frankfurt am Main, 29. Oktober 2018. Der Vorstand der Basic Resources AG (ISIN: DE000A0JC0X4) hat unter Vorbehalt der noch ausstehenden Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Aktionären auf der für den 10. Dezember 2018 geplanten ordentlichen Hauptversammlung neben den Tagesordnungspunkten Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2017 und der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Wahl eines Abschlussprüfers Satzungsänderungen, so u.a. eine Umfirmierung, Sitzverlegung sowie eine Änderung des Gegenstands der Gesellschaft vorzuschlagen. So soll die Basic Resources AG künftig unter dem Namen "General Technologies AG" firmieren und der Sitz von Bad Vilbel nach Frankfurt am Main verlegt werden. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft soll zukünftig auf Investitionen in die Technologie- und Energie-Branche ausgerichtet sein. Die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung wird nach Zustimmung des Aufsichtsrats kurzfristig erfolgen. Kontakt: BASIC RESOURCES AG Michael Richter Vorstand Schillerstr. 42 60313 Frankfurt am Main Telefon: + 49 (0) 170 7336064 E-Mail:info@basicresourcesag.de 29.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Basic Resources AG Schillerstrasse 42 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 0170-7336064 E-Mail: info@basicresourcesag.de Internet: www.basicresourcesag.de ISIN: DE000A0JC0X4 WKN: A0JC0X Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 739119 29.10.2018 CET/CEST ISIN DE000A0JC0X4 AXC0270 2018-10-29/19:03