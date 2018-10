Dresden (ots) -



In der Nacht vom 31.10. auf den 1.11. wird Halloween gefeiert. Partys stehen ganz im Zeichen origineller Kostüme. Mit der Selfiewall werden einzigartige Partyfotos mit Gruselkostümen gesammelt und auf dem Beamer live gezeigt. Die Partygäste in ihren bizarren Verkleidungen werden Teil der Horror-Show indem sie die gruseligsten Schnappschüsse vom Handy direkt auf den Beamer senden. Fotos mit Mumien, Monstern, Skeletten, Hexen, Geistern, Vampiren und Zombies laufen live über die Beamer-Leinwand. Nach der Party können Veranstalter und Gäste die bizarre Fotosammlung zur Erinnerung herunter laden.



Mit der Selfiewall empfangen Veranstalter Partyfotos vom Handy ihrer Gäste die als Diashow per Beamer auf der Feier gezeigt werden. Alle Gäste sind eingeladen Schnappschüsse mit dem Handy zu machen und auf die Selfiewall zu senden. Um Mitzumachen nutzen die Gäste die Selfiewall Web-App m.selfiewall.net auf dem Handy. Veranstalter empfangen alle Fotos im Moderations-Tool der Selfiewall unter einem eigenen Hashtag das sie bei der Buchung frei auswählen können. Alle Fotos werden von der Selfiewall empfangen und automatisch über den Beamer als Diashow angezeigt. Veranstalter können die eingehenden Fotos im Moderations-Tool auch vorab ansehen und manuell freigeben.



Die Gäste senden neben Fotos auch Emojis, Bilder, Grüße und Sprüche vom Handy direkt auf den Beamer. Mehr Informationen zur Selfiewall, zu Party-Ideen und zur Buchung mit individuellem Hashtag finden Veranstalter auf https://www.selfiewall.net



Über Selfiewall und Haase & Martin GmbH:



Die Selfiewall ist neben SMS Chatwall und SMS Voting ein Event-Tool des Dresdner Digital-Unternehmens Haase & Martin GmbH - Neue Medien Dresden. Das Unternehmen entwickelt digitale Lösungen für Veranstaltungen, Ausstellungen und Firmen.



