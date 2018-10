InVision AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: InVision AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Umsatzentwicklung InVision AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2018 29.10.2018 / 20:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. INSIDERINFORMATION GEM. ARTIKEL 17 MAR InVision AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2018 Düsseldorf, 29. Oktober 2018 - Der Vorstand der InVision AG (ISIN: DE0005859698) hat am 29. Oktober 2018 entschieden, die mit dem Konzernabschluss 2017 ausgegebene Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2018 anzupassen. Aufgrund der hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Umsatzentwicklung des Geschäftsbereichs The Call Center School rechnet die Gesellschaft nunmehr für 2018 mit einem Rückgang des Gesamtumsatzes in Höhe von 0-5 Prozent und einem ausgeglichenen Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT). Im Konzernabschluss 2017 wurde ursprünglich eine Umsatzsteigerung von 0-10 Prozent sowie eine EBIT-Marge von 0-10 Prozent für das Geschäftsjahr 2018 prognostiziert. Kontakt: InVision AG Investor Relations Jutta Handlanger Speditionstraße 5 40221 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 781-781-66 E-Mail: ir@invision.de 29.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: InVision AG Speditionstraße 5 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 / 781-781-66 Fax: +49 (0)211 / 781-781-99 E-Mail: info@invision.de Internet: www.invision.de ISIN: DE0005859698 WKN: 585969 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 739141 29.10.2018 CET/CEST ISIN DE0005859698 AXC0285 2018-10-29/20:50