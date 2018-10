Erweiterung des NGS-Bioinformatikangebots um QCI Analyze Universal und immuno-onkologische Inhalte sowie zusätzliche Funktionen für Analyse und Interpretation

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Einführung bedeutender Verbesserungen der Bioinformatik-Lösung QIAGEN Clinical Insight (QCI) bekannt, die erweiterte "Sample to Insight"-Workflows für klinisches Next-Generation-Sequencing (NGS) bereitstellen. QIAGEN stellt QCI Analyze Universal für die durchgängige Workflow-Unterstützung für alle bedeutenden klinischen Sequenzierungsplattformen und Assay-Typen neben erweiterten QCI-Fähigkeiten bei der Interpretation von Biomarkern in der Immuno-Onkologie und weiteren Verbesserungen auf der Jahreskonferenz der Association for Molecular Pathology (AMP) vom 1. bis 3. November 2018 in San Antonio, Texas (USA) vor.

"QIAGEN Clinical Insight ist bereits die führende integrierte Lösung für NGS-Analyse und -Interpretation, und die Erweiterung von QCI um die Integration in alle klinischen Sequenzierungs-Tools macht die Software für Labors bei der Analyse und Interpretation von Daten des Next-Generation-Sequencing in einem breiten Spektrum von Anwendungen noch wertvoller", sagte Dr. Jonathan Sheldon, Senior Vice President des Geschäftsbereichs Bioinformatik von QIAGEN. "Auf der AMP 2018 stellen wir vier bedeutende Verbesserungen von QCI vor. Wir arbeiten kontinuierlich an Innovationen bei allen Bioinformatik-Lösungen von QIAGEN, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden und in der Genomik und Präzisionsmedizin führend zu bleiben."

Auf der diesjährigen Konferenz der AMP beinhalten rund 50 wissenschaftliche Abstracts Applikationen aus dem QIAGEN Sample- und Insight-Workflow. QIAGEN wird neuartige "Sample to Insight"-Lösungen vorstellen, darunter die kürzlich in Europa eingeführten Diagnosesysteme NeuMoDx 96 und QIAstat, und wird Teilnehmer der AMP an Stand Nr. 607 empfangen.

