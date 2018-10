Ergebnisse übertreffen im dritten Quartal 2018 die gesetzten Ziele, QIAGEN auf gutem Wege die Jahresziele für 2018 zu erreichen: Konzernumsatz von $377,9 Mio. (+3,8%;+6,5% bei konstanten Wechselkursen (CER) gegenüber~ 6% CER Prognose) Gewinn je Aktie von $0,26; bereinigter Gewinn je Aktie $0,35 ($0,36 CER gegenüber ~$0,33-0,34 CER Prognose) Für die ersten neun Monate 2018 steigt der Free Cashflow um 21% auf $176,7 Mio.

"Sample to Insight"-Portfolio gewinnt an Fahrt: QuantiFERON-Test auf latente Tuberkulose: Behauptet starkes zweistelliges CER Wachstum, Einführung neuer Automatisierungsoptionen bietet Kunden schnellere Workflows QIAstat-Dx: Aufbau einer europäischen Präsenz im Wachstumsmarkt für syndromische Tests, auf Kurs für US-Einführung in 2019 und Menüerweiterung NeuMoDx: Neue strategische Partnerschaft zur Erschließung eines großen Segments des Marktes für molekulare Diagnostik für integrierte PCRs NGS: Launch universeller Produkte zur Vorbereitung von RNA-Bibliotheken und neue Onkologie-Panels für das GeneReader-NGS-System

QIAGEN bestätigt Ausblick für Konzernumsatz in 2018 und hebt Zielwert für bereinigten Gewinn je Aktie an

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Ergebnisse der operativen Tätigkeit für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2018 bekannt. Den Daten zufolge wurden Fortschritte im Hinblick auf das Erreichen der für 2018 gesetzten Ziele gemacht und die globale Ausweitung des "Sample to Insight"-Portfolios für molekulare Testlösungen über das gesamte Spektrum von der Grundlagenforschung bis hin zur klinischen Gesundheitsfürsorge weiter vorangetrieben.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier

