"Sample to Insight"-Lösungen ermöglichen die tiefgehende Analysen von krankheitsbezogenen Genommutationen

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Einführung von drei innovativen "Sample to Insight"-Workflows für die Next-Generation-Sequencing-(NGS)-Forschung in der Onkologie unter Verwendung des GeneReader NGS-Systems von QIAGEN und anderer NGS-Plattformen bekannt.

QIAGEN stellt die neuartigen NGS-workflows für klinische Forschung in der Onkologie auf der Jahreskonferenz der Association for Molecular Pathology (AMP) vom 1. bis 3. November 2018 in San Antonio, Texas vor. Nähere Informationen zu QIAGENs Auftritt auf der AMP 2018 finden Sie unter http://amp.qiagen.com

Zwei neue GeneRead QIAact-Panels für die Verwendung mit dem GeneReader-NGS-System von QIAGEN liefern aussagekräftigere genomische Einblicke, wobei das eine ein breites Spektrum krebsverursachender Varianten abdeckt und das andere sich auf Gene konzentriert, die mit Brust- und Eierstockkrebs in Verbindung stehen. Darüber hinaus wir ein neues QIAseq-Panel für die Verwendung mit jedem NGS-System zur Messung der Tumormutationslast (TMB) eingeführt, eines neuen Biomarkers für die Beurteilung, wie ein Patient auf Checkpoint-Inhibitoren, eine Form der Krebsimmuntherapie, reagieren könnte.

"Die Expansion von QIAGEN in den Bereich Next-Generation-Sequencing wird von einer bedeutenden Innovationsdynamik und von Partnerschaften mit Pharmaunternehmen getragen, die Begleitdiagnostika für ihre Medikamente entwickeln. Diese neuen Panels bieten eine noch tiefere Analyse beim Krebs-Profiling für GeneReader-NGS-Kunden und für Immuno-Onkologie-Forscher, da sie branchenweit führende Technologien für den präzisen Nachweis und wertvolle Erkenntnisse nutzen", sagte Peer M. Schatz, Chief Executive Officer von QIAGEN. "Diese neuen Lösungen sind mit unserer branchenweit führenden Bioinformatik für Analyse und Interpretation verknüpft, die praktisch nutzbare Erkenntnisse liefert und damit weltweit klinische Forschung unterstützt. Da NGS immer mehr routinemäßig zum Einsatz kommt, nutzen Labors die "Sample to Insight"-Lösungen von QIAGEN, um mit höchster Effizienz, Präzision und Benutzerfreundlichkeit wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen."

