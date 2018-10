Ein Sturm kommt auf und das bezieht sich keineswegs nur auf das Wetter. An den Börsen ist es zuletzt ebenfalls ungemütlich geworden. Der Wind bläst den Anlegern kräftig ins Gesicht. Zinsangst, Handelskriege und Co - an Gründen für die zunehmende Nervosität mangelt es nicht. Die Verunsicherung hat auch die Anleger im Cannabis-Sektor erfasst, wenngleich davon wenig zu spüren ist, als unsere Redakteure am Montag in Frankfurt eintreffen, um an der bis dato größten Präsentation von Cannabis-Firmen hierzulande teilzunehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...