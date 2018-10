Mehrwegtoleranter GNSS-Receiver entwickelt, drastische Verbesserung der Präzision unter schwierigen Bedingungen

Die Nippon Telegraph and Telephone Corporation (TOKYO: 9432) (NTT, Hauptbüro: Chiyoda-ku Tokio; Präsident und CEO: Jun Sawada) und FURUNO ELECTRIC CO., LTD. (TOKYO: 6814) (FURUNO, Hauptbüro: Nishinomiya, Präfektur Hyogo, Präsident: Yukio Furuno) haben einen Receiver für GPS und andere globale Navigationssatellitensysteme (GNSS) entwickelt. Sie konnten damit die Präzision der Zeitsynchronisation in Gegenden mit schwierigen Empfangsbedingungen etwa zwischen Gebäuden und in gebirgigen Regionen drastisch verbessern.

Durch Integration eines neuen, von NTT entwickelten Algorithmus für die Auswahl von Satellitensignalen in einen Zeitsynchronisations-GNSS-Receiver von FURUNO zusätzlich zu Signalen von Satelliten an Standorten mit Sichtverbindung ist es möglich geworden, Mehrwegsignale (reflektiert oder abgelenkt von Gebäuden und anderen Strukturen) zu nutzen, die einer präzisen Zeitsynchronisation bisher im Wege standen. In einer realen Mehrwegempfangs-Testumgebung wurden die Zeitfehler auf ungefähr 1/5 der bisherigen Werte reduziert. Das ist ein bemerkenswertes Ergebnis, da es verspricht, eine Präzision der Zeitsynchronisation zu ermöglichen, die der in Empfangsumgebungen unter offenem Himmel ohne Hindernisse nahekommt selbst in Umgebungen, die bisher als schlecht und ungeeignet für eine präzise Zeitsynchronisation gelten, etwa zwischen Gebäuden und in gebirgigen Regionen.

FURUNO hat vor, seine neuen GNSS-Receiver der GF-88-Serie für Zeitsynchronisation mit dieser neuen Technologie ab April 2019 zu verkaufen und in verschiedensten Bereichen einzusetzen: etwa in mobilen 4G/5G-Basisstationen, im Finanzhandel, in Stromnetzen und Datenzentren.

Wir haben vor, diese Ergebnisse am 25. und 26. Oktober auf dem Tsukuba Forum 2018 *1 (https://www.tsukuba-forum.jp/e/index.html) und vom 5. bis 8. November auf der ITSF 2018 *2, in Bukarest, Rumänien (http://itsf2018.executiveindustryevents.com), auszustellen.

Referenz/Terminologiebeschreibungen *1 Tsukuba Forum 2018 Die größte allgemeine Fachtagung zu verschiedenen Technologien für Zugangsnetze in Japan, veranstaltet von NTT. https://www.tsukuba-forum.jp/e/index.html *2 Das International Timing Sync Forum (ITSF) 2018 Die größte Konferenz der Welt zum Thema Netzwerktaktung und -synchronisation, mit Themengebieten wie Kommunikation, Finanzen, Energie, Transportwesen, Rundfunk und Verteidigung. http://itsf2018.executiveindustryevents.com

