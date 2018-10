Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Analyst Robin Brass hob in einer ersten Reaktion am Dienstag das starke Wachstum im dritten Quartal hervor. Dabei machten wiederkehrende Umsätze nun über die Hälfte der Gesamterträge aus, so der Experte. Auf dem Kapitalmarkttag Mitte November könnten die Mittelfristziele erhöht werden./ag/tih Datum der Analyse: 30.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-10-30/09:39

ISIN: DE0006452907